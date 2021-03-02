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Правозащитник вышел после "суток" и оказался "подозреваемым" по уголовному делу

Атака на правозащитников продолжается - "подозреваемым" по уголовному делу стал Дмитрий Соловьев

Правозащитник вышел после "суток" и оказался "подозреваемым" по уголовному делу
Вечером 1 марта в Минске задержали правозащитника и члена Совета Правозащитного центра «Весна» Дмитрия Соловьева, который накануне вышел на свободу после административного ареста.

Правозащитника доставили в Следственный комитет, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу по арт. 342 "групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок". После допроса Дмитрия Соловьева отпустили под подписку о невыезде, сообщает сайт правозащитного центра.

16 февраля в дом Соловьева под Минском ворвались ОМОН и ГУБОПиК. У него провели обыск в рамках того же дела, по которому он сейчас проходит подозреваемым, и изъяли технику.

После обыска правозащитника задержали и избили. 18 февраля его осудили на 12 суток ареста за встроенный бетонный барельеф с "Ппогоней", что судья суда Минского района Анжелика Козлова посчитала "пикетированием", хотя барельеф находится на доме уже много лет.

28 февраля правозащитника освободили из изолятора временного содержания, а уже через сутки снова задержали для допроса.

Это очередной представитель правозащитного сообщества, который подвергся репрессиям в последние недели. 16 февраля по всей Беларуси прокатилась волна обысков в квартирах и офисах правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов.

В СИЗО-1 в Минске находится координатор волонтерской службы "Весны" Марфа Рабкова. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса "обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности".

12 февраля Рабковой предъявили новые обвинения в "разжигании социальной вражды к власти неустановленных лиц" (ч. 3 ст.). (Ст. 130 УК) и "участии в преступной организации" (ч. 2 ст. ст.). 285 УК).

Также под стражей находятся гомельские правозащитники Мария Тарасенко и Леонид Судаленко. Им инкриминируют ту самую статью, по которой завели дело против Дмитрия Соловьева.

Брестский правозащитник Владимир Величкин после обысков и угроз был вынужден временно покинуть страну.
Источник: svaboda.org
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