– Виктор Лукашенко уволен с поста помощника президента по национальной безопасности. Как вы думаете, какова причина такого решения его отца?





– В 2020 году весь силовой блок готовился к президентском кампании, накануне августа Лукашенко объезжал все структуры, которые должны были быть задействованы в подавлении протестов. Судя по всему, все рапортовали ему, что все нормально, что все готовы, но результат оказался далеко от ожидаемого.





Соответственно спустя некоторое время после выборов началась смена всех руководителей силового блока. И вот очередь дошла до их куратора, который, видимо, не очень хорошо показал себя на ответственной должности в важным момент.





В последнее время в свите Лукашенко все чаще замечают его верного оруженосца Виктора Шеймана. Пока он еще не получил должности в силовом блоке, но не исключаю, что де-факто он уже курирует силовые структуры. А такие функции не терпят дублирования, руководитель должен быть один.





– Считаете, что в глазах Лукашенко старший сын подвел его?





– Может быть, не столько подвел, сколько не справился. Не думаю, что Лукашенко очень большого мнения о старшем сыне. Одно дело координировать деятельность силовых структур и докладывать о их работе в «мирное» время: в таких условиях ты выступаешь не столько координирующим органом, сколько смотрящим.





И совсем другое дело работать при кризисе в стране.





В таких условиях нужен человек, который может привести всех в чувство. А в глазах Лукашенко Шейман за последние 26 лет заслужил авторитет.





– Зачем Лукашенко напоследок присвоил старшему сыну высокое звание генерала-майора запаса?





– Чтобы не обижался. Это в царской России императору вполне хватало звания полковника. А у нас, напомню, Шейман – генерал-полковник.





– Повышение Виктора Лукашенко до президента Национального олимпийского комитета объясняется, на ваш взгляд, той же причиной?





– Да, это также чтобы он не обижался. Хотя в нынешней ситуации говорить о том, что назначение на пост президента НОК является повышением, не приходится. Скорее, я бы сказал, это выглядит как издевательство.





Одно дело, если бы это назначение состоялось, когда НОК имел серьезные позиции в международном спортивном сообществе. Но сейчас, когда руководство НОК в международной изоляции, когда стоит вопрос, будет ли белорусская команда выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, это назначение нельзя считать повышением.





– Руководство НОК под санкциями Международного олимпийского комитета. Как вы думаете, удастся ли Виктору изменить ситуацию и вывести организацию из изоляции?





– Нет, конечно. Это от него не зависит. Потребуются серьезные внутриполитические изменения, чтобы НОК мог как равный вернуться в мировую спортивную семью.