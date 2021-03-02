Ситуация в Беларуси зашла в тупик? Мнение экспертов

Режим Лукашенко усиливает репрессии, в том числе из-за опасения начала новой протестной волны весной. Команда Светланы Тихановской продолжает работать по мобилизации белорусского общества и усилению давления на нынешние власти на международном уровне.





В то время как Александр Лукашенко после августовских выборов был принят на официальном уровне только президентом России, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую принимают на высшем уровне многие главы западных стран. Но несмотря на выражение политической поддержки, Запад ввел меньший объем санкций на режим Лукашенко, чем выступает команда Тихановской.





Ситуация в Беларуси – полгода после начала протестов – стала предметом обсуждения в понедельник, 1 марта, в вашингтонском «Атлантическом совете». Страны Запада должны продолжать оказывать давление на режим Лукшенко и поддерживать белорусское гражданское общество, считают эксперты.





«Обе стороны зашли в тупик», – сказал во время дискуссии советник Светланы Тихановской по внешним делам Валерий Ковалевский (Valery Kavaleuski), добавив, что и протестное движение, и власти находятся в состоянии ожидания весны.





С 1 марта в Беларуси усиливается наказание за участие в несанкционированных протестах и увеличиваются штрафы за использование запрещенной символики.





Команда Светланы Тихановской разрабатывает систему «мониторинга ситуации на местах» для координации протеста, говорит Ковалевский. Это позволит убедиться, что протесты синхронизированы по всей стране, а безопасность ее участников максимально обеспечена.





В отношении работы команды Светланы Тихановской на международном уровне, Валерий Ковалевский отмечает, что европейские лидеры очень открыты ко встречам с лидером белорусской оппозиции, и на них обсуждаются практические шаги, к которым могут прибегнуть европейские страны – от ввода санкций до развития программ помощи гражданскому обществу Беларуси.





Встречу Светланы Тихановской с послом США Джули Фишер, которая состоялась в начале февраля в Вильнюсе, он назвал «продуктивной», а поддержку США – чрезвычайно важной.





«Роль Соединенных Штатов, особенно после прихода администрации Байдена, которая вернула Соединенным Штатам роль лидера свободного мира, не имеет себе равных», – говорит Ковалевский, добавив, что усилия Вашингтона также значимы для согласования и координации действий Евросоюза, Великобритании и Канады.





Касаемо Москвы, отмечает советник Тихановской, ее команда пыталась выйти на диалог с российской стороной, однако на данный момент эти попытки не увенчались успехом. Ковалевский выражает надежду, что в какой-то момент разговор с Россией все-таки состоится, однако самая главная задача, которая сейчас стоит перед оппозицией – проведение демократических выборов в Беларуси. Будут ли в ходе них избраны более прозападные или пророссийски силы – не имеет значения, отмечает он.





Кремль никогда не доверял Лукашенко и не испытывал к нему симпатий, говорит военный обозреватель «Независимой газеты» Павел Фельгенгауэр (Pavel Felgenhauer), но пока Лукашенко будет продолжать удерживать власть в Беларуси, Москва будет его поддерживать.





Хотя еще год назад перед августовскими выборами, когда Лукашенко в очередной раз маневрировал между Кремлем и Западом, сигнализируя о сближении с последним, Москва рассматривала варианты замены Лукашенко на более подходящего лидера, говорит эксперт.





По словам Павла Фельгенгауэра, проблема для Кремля заключается в том, что в Беларуси нет «человека или политической силы, которые можно было бы считать пророссийскими, и которые могли бы заменить Лукашенко».





«Это означает, что Лукашенко остается, и Россия ни при каких обстоятельствах не допустит никакого вмешательства Запада внутри Беларуси», – подчеркивает он.





«Вся ситуация с Лукашенко должна рассматриваться в более широком контексте, где Россия видит себя в состоянии войны с Западом», – добавляет эксперт, отметив, что это военное противостояние может продолжаться и в форме «марионеточных войн», наподобие сирийского конфликта. – Так что любой дестабилизации Беларуси прямо сейчас следует избегать».





Кремль не хочет взаимодействия с США по вопросам Беларуси, так как в целом стремится к тому, чтобы Вашингтон не предпринимал действий в отношении бывших советских республик, которые Москва традиционно считает зоной своего влияния, также считает Фельгенгауэр.





Профессор Школы международных отношений Университета политических исследований в Париже Мари Мендрас (Marie Mendras) в свою очередь считает, что Европа и Россия находятся в состоянии «войны на истощение». При этом речь идет не только о Беларуси, но и о развитии событий в Украине, Грузии, Армении и в самой России.





«Для Европы это борьба на нескольких фронтах, – говорит Мари Мендрас. ­– И от Европы требуется найти правильный темп, иметь эффективную краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегию [в отношении России]».





Когда президент Франции или ряд других европейских лидеров говорят, что Европе необходимо продолжать разговаривать с Кремлем, это не означает, что они недооценивают серьезность проблем, исходящих от «путинской системы», добавляет профессор.





Недавний визит в Москву главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля, который был подвергнут многими европейцами критике, окончательно убедил Европу в том, «что режим Путина больше не ведет себя как правительство».





Бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего, ныне научный сотрудник Международного Университета штата Флорида Дэвид Крамер (David J. Kramer) в свою очередь подчеркивает, что США и ЕС в своей политике по отношению к Минску должны перестать рассматривать Беларусь через геополитическую призму и отношений с Россией.





«Это было ошибкой на протяжении многих лет. Я думаю, что и США, и ЕС должны сосредоточить внимание на том, что происходит внутри Беларуси, не забывая, конечно, о том, что говорит Москва, что она думает и делает. Но мы должны быть более сосредоточены на том, что происходит на территории Беларуси», – считает бывший помощник госсекретаря США.





CША должны продолжать политику давления на режим Лукашенко и ясно давать понять, что никакого смягчения курса по отношению к Минску со стороны Вашингтона не будет, добавляет Дэвид Крамер.





Он приветствует недавний шаг администрации Байдена о расширении санкционного списка, когда в середине февраля были введены санкции в отношении еще 43 официальных лиц режима Лукашенко.





Крамер выступает за усиление давления и на внешних игроков, поддерживающих режим Лукашенко, в том числе «на ряд российских физических и юридических лиц».





Также, страны Запада должны продолжать говорить Кремлю, что протесты в Беларуси не носят геополитический характер и не предусматривают выбор между Россией и Западом, а направлены исключительно на борьбу против Лукашенко.





Однако белорусы могут повернуться против Москвы, если последняя будет продолжать поддерживать нынешние власти в Беларуси, говорит эксперт.