



Уведомление о проведении митинга городским властям направлено за подписью рабочего одного из могилевских заводов. Он полагает, что в акции примут участие до 900 человек, которые соберутся в единственном месте, отведенном для массовых мероприятий, которые организованы не властью, — на стадионе по улице Челюскинцев, 64-в.





Финансирование акции заявлено за счет средств организатора и пожертвований членов Объединенной гражданской партии (ОГП). «Во время проведения массового мероприятия планируется использование транспарантов и лозунгов. Использование транспортных, пиротехнических средств во время проведения массового мероприятия не планируется», — говорится в уведомлении.





«Охрана общественного порядка, медицинское обслуживание при проведении массового мероприятия, уборка территории будут организованы в соответствии с действующим законодательством по заключенными мною договорам. При этом я, как организатор, обязуюсь произвести не позднее 10 дней после проведения массового мероприятия оплату фактических расходов на эти цели», — обещает заявитель.





Согласно законодательству, местный орган власти должен рассмотреть заявление и не позднее чем за пять дней до даты проведения массового мероприятия в письменной форме сообщить его организатору о принятом решении — санкционировать или не санкционировать акцию.