Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси





Владимир Величкин / spring96.org​





Владимир Величкин уехал из Беларуси, Брестский правозащитникуехал из Беларуси, сообщает Еврорадио со ссылкой на "Радио Свобода".





Величкин говорит, что решение об эмиграции стало для него вынужденным и далось трудно. Правозащитной деятельностью он занимался с 1998 года. За это время на него неоднократно оказывалось давление со стороны властей.





"Сегодня я на вынужденной "дистанции", — рассказывает правозащитник. — Также помогаю всем тем, с кем был в контакте раньше".





Нынешнее место своего пребывания Владимир Величкин раскрывать не стал. Он проходит карантин. В Беларуси у Величкина осталась жена.





"Как только станет известно, что с моим делом, или оно будет закрыто, сразу же вернусь, — продолжает правозащитник. — Я не в том возрасте, чтобы начинать новую жизнь на чужбине".