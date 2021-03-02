











25 февраля в Каменной горке задержали около 10 человек, которые пришли поставить подписи под обращением к своему депутату Палаты представителей — Анне Старовойтовой.





С подачи сотрудников Фрунзенского РУВД собравшихся обвинили в «несанкционированном пикетировании» и наказали штрафами в размере 30 базовых величин и арестом на 15 суток.





Избиратели снова написали депутату.





«25 февраля в вашем избирательном округе произошел просто дикий по своей неправомерности случай, — поставили в известность своего депутата избиратели Минского Каменногорского округа № 101. — Во время сбора подписей под коллективными обращениями в ваш адрес были задержаны, помещены в изолятор временного содержания и на следующий день осуждены по ч.1 ст.23.34 КоАП (незаконное пикетирование) к отбыванию административных арестов и штрафам девять ваших избирателей. Осуждены к максимально возможным по данной статье наказаниям, осуждены абсолютно неправомерно!»





Избиратели Анны Старовойтовой в открытом обращении напомнили ей, что с августа 2020 года пытаются взаимодействовать с ней по вопросам округа, города и страны и безуспешно пытаются организовать расширенную встречу.





«Ответы на наши обращения вы присылаете исправно. Из ваших ответов мы теперь хорошо знаем, что почти все вопросы, просьбы и требования избирателей не находятся в вашем правовом поле, и, оказывается, вашей основной задачей является законотворчество.





Занятие законотворчеством — это, безусловно, полезное для общества занятие. Но какой смысл от законотворчества, если правоохранительные органы и судьи Фрунзенского района г. Минска не исполняют эти законы, трактуют эти законы так, как им заблагорассудится, в угоду неким своим интересам?» — возмущены избиратели.





Изучив «Закон о массовых мероприятиях в Республике Беларусь», они пришли к выводу, что задержание было неправомерным.





«Определенное действие может быть признано пикетированием только в том случае, если оно транслирует и доносит некую информацию публике, то есть потенциально неограниченному количеству наблюдателей, свидетелей, зрителей. Публичность действия — это необходимое условие для того, чтобы его можно было признать пикетированием.





Сотрудники Фрунзенского РУВД, производившие задержание и выступавшие в суде свидетелями, в своих показаниях единодушно утверждают, что никаких именно публичных действий гражданами, обравшимися для сбора подписей, не производилось!» — обращают внимание избиратели.





Они отметили, что по факту было лишь объявлено о месте и времени для желающих поставить свою подпись под коллективными обращениями, что разрешено ст.40 Конституции РБ, согласно которой каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы.





На основании того, что «публичность» в действиях задержанных полностью отсутствовала, что подтвердили и сами свидетели-сотрудники РУВД, неравнодушные жители округа просят своего депутата всячески содействовать восстановлению справедливости.





«Указанные действия сотрудников правоохранительных и судебных органов, произвольно и искаженно трактующих нормы права, и на основании своих неправомерных трактовок применяющих карательные меры в отношении законопослушных граждан, наносят непоправимый вред законодательно-правовой системе нашей страны. Они разрушительно действуют на саму основу государства, доверие граждан к общественным институтам и гражданско-правовым нормам, и должны получить правовую оценку, согласно соответствующих норм законодательства, не только со стороны надзорных органов, но и со стороны законодательного органа страны — парламента, законотворческая деятельность которого подобными действиями сводится на нет», — считают обратившиеся.





Избиратели требуют от своего депутата направить депутатские представления и обращения Генеральному прокурору Беларуси, министру МВД, начальнику ГУВД Мингорисполкома, начальнику РУВД Фрунзенского района Минска, председателю суда Фрунзенского района с требованием о пересмотре дел граждан, задержанных во время сбора подписей и немедленном их оправдании.





«Также требуем от вас публичного выступления на любой доступной площадке с комментарием незаконного задержания своих избирателей, граждан Республики Беларусь, внесения на рассмотрение вопроса о парламентской оценке неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов Фрунзенского РУВД Минска в соответствующие комиссии Палаты представителей», — обращаются избиратели.





Открытое обращение к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анне Валентиновне Старовойтовой они отправили на ее электронный адрес. Ответа пока не последовало.