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Дмитриев: В вопросах перемен в Беларуси нельзя на 100% надеяться на весну, а также на лето или осень

Экс-кандидат в президенты перечислил, на кого и на что не стоит рассчитывать.


«Все разговоры в духе «Получится ли у нас, как прошлым летом?» или «Можем повторить!» — абсолютно контпродуктивны! Надо понимать и помнить этот опыт, но нельзя туда пытаться вернуться или бояться, что не получится, — уверен Андрей Дмитриев.

Пытаться вернуться в прошлое — это худшая из стратегий. Это постоянно делает Лукашенко и его команда, которые пытаются это прошлое удержать. Мы с вами отличаемся от них тем, что не оборачиваемся бесконечно, а идем в будущее, учитываем ситуацию, которая есть сейчас, и продолжаем действовать.

В этом наша сила и привлекательность для большинства белорусов: мы ориентированы на будущее. Перестаньте бояться, что мы не повторим прошлого лета. Это не важно! Нет задачи повторить прошлые рекорды, есть задача действовать дальше в новых обстоятельствах.

Поэтому я подготовил список, на кого и на что 100% нельзя надеяться в вопросах перемен в Беларуси:
 
— на Путина — он нам не поможет;

— на Байдена, США и ЕС, вместе или по частям;

— на санкции — они ничего не решат, будут они персональными, экономическими или будут отсутствовать вовсе;

— на весну, а также на лето или осень;

Надеяться можно только на одно: смотреть и оценивать происходящее, и продолжать, не останавливаясь, участвовать в жизни Беларуси, действовать каждый день.
 
Давайте показывать новую массовость — вступайте в организации, которые имеют регистрацию. В политические партии, общественные организации – приходите к нам в «Говори правду» или выберите любую другую организацию, вступайте в независимые профсоюзы.

Продолжайте действовать как ответственные граждане, например, выдвигая требования к власти, отстаивая ваши интересы, подписывая петиции, направляя их — не в ожидании чуда, что нам ответят, а в демонстрации массовости запроса на перемены. И тогда будет и весна, и лето, и осень, и придет момент, когда мы и правда сможем победить».
Ex-press.by
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