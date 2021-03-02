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Пентагон выделил Украине $125 млн. военной помощи

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму 125 млн долларов для повышения обороноспособности страны.


В сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 1 марта, указывается, что средства выделяются в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины и будут направлены на обучение бойцов, приобретение снаряжения и помощь военных советников.

Это позволит украинским силам "защищать территориальную целостность страны, обеспечивать безопасность границ и повысить оперативную совместимость с НАТО", - отмечается в пресс-релизе, передает DW.

В Пентагоне подчеркивают, что этот шаг подтверждает приверженность США "предоставлению оборонительного летального оружия, которое позволит Украине более эффективно защитить себя от российской агрессии".

Выделяемые средства будут использованы, в частности, на закупку двух патрульных катеров типа Mark IV и передачу Украине противоартиллерийских радаров и боевой техники тактического назначения.

Оставшиеся 150 миллионов долларов, выделенные Конгрессом США в 2021 финансовом году, будут предоставлены после того, как Пентагон при взаимодействии с Госдепартаментом удостоверится в том, что Киев добился достаточного прогресса в проведении ключевых реформ в сфере обороны. Минобороны США призывает Украину продолжать проведение реформ для усиления гражданского контроля над вооруженными силами, повышения прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизации оборонного сектора в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Начиная с 2014 года США выделили Украине уже более 2 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.
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