Пашинян анонсирует референдум об изменении парламентской формы правления в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести в Армении референдум о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления.
"В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления", - сказал Пашинян в понедельник вечером на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана, пишетИнтерфакс Запад.
По его словам, новая форма правления будет гарантировать стабильность в стране и исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".
08:42 02/03/2021
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