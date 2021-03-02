Шендерович считает, что история с отравлением Навального боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", его возвращение в Россию и арест сделали этого политика исторической фигурой.





"Он, безусловно, мощный, сильный и очень мужественный политик. Он единственный политик в России сегодня. Единственный политик! Все остальные [оппозиционеры] – замечательные люди, которым я очень симпатизирую, которые что-то пытаются делать, они мои товарищи в том числе, но если говорить об эффективности – то, конечно, Навальный против Путина. Сегодня для всего мира это уже [очевидно]. Очень ведь давно не было, чтобы было какое-то имя в мире, символизирующее сопротивление этому тоталитарному Кремлю. Такое было с [академиком Андреем] Сахаровым, такое было с [писателем Александром] Солженициным, такое вот с Навальным. Какое-то время было и с [президентом РФ Борисом] Ельциным, но Ельцин все-таки выходец оттуда", – сказал публицист.





Он отметил, что многие замечают схожесть Навального с Ельциным – "вплоть до физиономической, вплоть до характера и некоторой брутальности".





По мнению Шендеровича, нынешняя российская власть "своей чудовищной политикой" сделала Навального "номером один".





"Он символизирует шанс и энергию выхода, энергию сопротивления. И это невозможно не уважать и не ценить. Он одно из главных действующих лиц в этой пьесе. И сегодня это символ сопротивления путинскому режиму. Он может нравиться и не нравиться. Можно говорить в привычной европейской политической терминологии, что он правый... Но это уже другой вопрос. Я уже многократно отвечал по поводу поддержки Навального. Если когда-нибудь мы доживем до свободного парламента в России, когда будут выборы и когда будет свобода, когда мы будем определять какие-то принципы развития – экономического, общественного, – наверное, я буду голосовать не за Навального, а за, условного говоря, [оппозиционера Льва] Шлосберга или за кого-то еще (есть фигуры гораздо более близкие мне идеологически)", – сказал публицист.





Сейчас перед Россией стоят другие задачи – начать строить свободное общество, и на этом пути только Навальный может оказаться эффективным в борьбе с Путиным, убежден Шендерович.





"Сегодня мы сидим в концлагере. Мы пристегнуты наручниками к батарее. Сегодня левый – тот, кто пристегнут к левой батарее, а правый – тот, кто пристегнут к правой батарее. Никакого другого деления тут нет. Все эти бельгийские левые и правые – это очень сильно преждевременно. Давайте выйдем на свободу – перепилим эти наручники, разоружим охрану, – а на свободе, приведя себя в порядок, при честных правилах игры, о которых мы договоримся (при свободе слова, при независимом суде, при выбранном парламенте – выбранном, а не назначенном – и сменной власти), будем спорить и обсуждать подробности. Вот сегодня Навальный символизирует наш возможный будущий выход на свободу", – считает публицист.





Юрист Навальный занимается политической деятельностью в РФ с начала 2000-х. Он был членом партии "Яблоко", учредителем национал-демократического движения "Народ". В 2013 году политик баллотировался в мэры Москвы. С 27,24% голосов он занял второе место, уступив Сергею Собянину. В 2016 году заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ на выборах 2018 года, но ЦИК отказал ему в регистрации.





На выборах 2018 года победу одержал действующий президент РФ Путин. Он руководит Россией 20 лет. В 2000 году Путин впервые был избран на пост президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вернулся на должность президента. Следующие президентские выборы в России должны состояться в 2024 году.





Сейчас Навальный находится под арестом по делу "Ив Роше". В 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии, где проходил лечение после отравления "Новичком". В январе он вернулся из Германии в Россию, а в феврале условный срок ему заменили на реальный. Навальный считает, что его отравили сотрудники ФСБ РФ по приказу Путина.







