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Политик: «Что хочется сказать витебским десантникам, которые клялись в преданности Лукашенко…»

Сергей Наумчик прокомментировал ролик с поздравлениями верховному главнокомандующему с 23 февраля, в котором военные били о головы плиты цветов национального флага.

Политик: «Что хочется сказать витебским десантникам, которые клялись в преданности Лукашенко…»
Фото: «Пул Первого», Telegram
— Что хочется сказать витебским десантникам, которые клялись в преданности Александру Лукашенко и разбивали кулаками, ногами и головой бел-чырвона-белыя бетонные блоки? — пишет Сергей Наумчик. — Голова человеку дана не чтобы биться ею о бетон, а чтобы думать.

Ваши слова преданности «верховному главнокомандующему» могут растрогать только тех, кто не знает судьбы некогда преданных ему Виктора Гончара и генерала Юрия Захаренко.
 
Что же до дешёвых понтов с бел-чырвона-белыми бетонными блоками, то если бы не Независимость, закрепленная под бел-чырвона-белым сцягам (и за которую, кстати, депутат Лукашенко не голосовал) – ваши матери утирали бы слезы на ваших цинковых гробах, как сейчас делают это российские матери, паче чаяния «горячих точек» по периметру «национальных интересов Москвы» всегда хватает.

А могли бы плакать и вы, белорусские хлопцы, неся службу где-нибудь на Дальнем Востоке или в Средней Азии, плакать, выползая из туалета, где представители некоторых пассионарных и горячих народов сделали бы с вами то, о чем позволю себе здесь не писать. Поспрашивайте своих отцов.

И постановление ВС тогда еще БССР о недопустимости отправки призывников из БССР в «горячие точки» в 1990 году написал депутат БНФ с бел-чырвона-белым значком, написал той самой рукой, которой сейчас печатает эти строки. И, кстати, Саша Лукашенко за это не голосовал.

Ну а то, что многие ваши командиры спят и видят себя офицерами российской армии («Там платят побольше!», «Там пенсии ого-го!», «Путин, введи войска!») – не секрет, пишет intex-press.by

Только потом, получая уже своих детей в цинковых гробах, не бейтесь головой о стенку. Не поможет. Вы когда-то отбили свои мозги о бел-чырвона-белые блоки.
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