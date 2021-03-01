Муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской прокомментировал политически мотивированные приговоры.





«Я вижу в новостях решения судов для блогеров, активистов и журналистов. Ложь и несправедливость порождают озлобленность и негатив. Непонятно, на что надеются власти, ведь в среднем приговоры по 3 года, и через пару лет сотни невинно осужденных выйдут на свободу. Все их истории снова будут озвучены. И если на фоне этих приговоров не появятся новые Автуховичи, то часть из этих осужденных потом же сама станет Автуховичами», – полагает Сергей Тихановский.









Тихановский упомянул белорусских партизан во время войны против России 1654-1667 годов. Это движение возникло в ответ на насилие. Он считает, что события, которые сейчас имеют место в Беларуси, также приведут к сопротивлению и диверсиям. Блогер отмечает, что беззаконием и насилием государство разрушило само себя, но верит в перемены к лучшему.







