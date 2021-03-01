Александр Лукашенко присвоил генеральские звания. Виктор Лукашенко стал генерал-майором запаса
1 марта подписал указы о присвоении специального и воинских званий.
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко.
Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Геннадию Казакевичу.
Генерал-майором запаса стал Виктор Лукашенко. Сегодня же стало известно, что 26 февраля Александр Лукашенко подписал указ об освобождении своего старшего сына от должности помощника президента по национальной безопасности «в связи с переходом на выборную должность».
18:25 01/03/2021
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