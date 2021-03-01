+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Павел Усов: Не надо иллюзий - Лукашенко сам никогда не уйдет

Беларусам нужно настраиваться на долгую и жестокую борьбу, на лишения и потери, и не питать никаких иллюзий, что Лукашенко вдруг скажет: "я устал, я ухожу", считает доктор политологии Павел Усов.

Павел Усов: Не надо иллюзий - Лукашенко сам никогда не уйдет
Свое мнение о том, когда уйдет Лукашенко, Павел Усов изложил в своем телеграм-канале.

"Честно говоря, я не понимаю на чем базируются утверждения о том, что Лукашенко уйдет весной (хотя уже весна). Ранее утверждалось, что он уйдет осенью, потом - к новому году. Теперь вот весной (стоит уточнить, календарной или астрономической).

Я также не наблюдаю острого системного кризиса в функционировании режима как в центре, так и на местах. Аппарат террора и репрессий работает исправно. 

"Депутаты" штампуют "новые законы", а "суды" приговоры. Массового оттока, который мог бы парализовать систему, не произошло. Более того, аппарат террора успешно рекрутирует юных адептов, которые без тени сомнения участвуют в показательных расправах ("судьи"," прокуроры", "учителя"," чиновники"). 

Даже чистки в отдельных сегментах управления пока не отражаются на устойчивости государства. 

Я считаю, что общество нужно настраивать на долгую и жестокую борьбу (противостояние), на лишения, на потери, а не кормить его иллюзиями и надеждами. Если бы все было так волшебно-просто, то Лукашенко ушел бы 9-14 августа. Лукашенко, как любой диктатор, сам не уйдет, его можно только свергнуть. 

Сомневаюсь, что после того, как страна была залита террором и кровью, Лукашенко скажет: "я устал, я ухожу". И нужно понимать, что в этом участвовали десятки тысяч людей. Это также касается транзита власти. Транзит в условиях террора невозможен. 

Не верю я м в "планы" Кремля по смещению Лукашенко, по крайней мере в ближайшей перспективе, тем более, что российские проекты ничего хорошего для Беларуси не сулят. Ни в каком виде. 

Только национальное движение и свержение диктатора. А это, как мы видим, требует огромных усилий, мобилизации всех социальных и политических ресурсов общества. И, прежде всего, психологическая готовность к этому. 
 
Также нужно понимать, что чем дольше Лукашенко будет удерживать власть в условиях кризиса, тем увереннее он будет себя чувствовать, тем эффективнее будет работать система террора. 

Каждый день пребывания у власти укрепляет его позиции и психо-политическое преимущество над оппонентами. На март 2021 года государственная система более устойчива, чем в августе 2020. И это нужно понимать, а не ждать чуда. 

Террор - увы, это не слабость, и не страх, как это пытаются показывать в независимых СМИ, это способность авторитарной системы ликвидировать угрозы, противодействовать общественному давлению. 

Лукашенко зависим от системы и ее эффективности, как и система зависима от него. Если репрессивный аппарат (штат: от боевиков до "депутатов"-администраторов) теряет уверенность в командном центе, не чувствует власти, он начинает распадаться. Работа системы будет частично или полностью парализована. 

Высшее проявление авторитарной власти - насилие, как совокупность психологических и политических факторов, начиная от решимости приказать, заканчивая готовностью выполнить приказ вопреки здравому смыслу, морали и закону. 

И наоборот, когда диктатор видит, что система не реагирует на команды, штат перестает функционировать, тиран теряет власть, так как не может более управлять.
 
Более того, у членов системы сложился особый тип сознания: сочувствие и исполнение. Встречалось это не раз, когда чиновник-силовик будет смотреть в глаза и сочувственно говорить, что он все понимает, что Лукашенко козел и т.д., и при этом продолжает ретиво выполнять идиотские приказы и установки, которые способствуют усилению и жизнеобеспечению системы. 

При этом может быть целый ряд самых разнообразных оправданий: "ну я же только выполняю приказы", "у меня же семья", вас не вышел миллион" и т.д.

Пока человек находится в системе, на зарплате, он так или иначе будет элементом  репрессий и давления, он запрограммирован на это. Только выйдя из системы человек перестает быть предметом. 

Понятно, что обществу необходимы позитивные сигналы, оно должно видеть и чувствовать сдвиги слабости режима. 

Они есть: сам факт полувоенного состояния, режим террора и изоляции, неистовой пропаганды, хаотический поиск экономических резервов, поступательные изменения в сознании общества, полное отчуждение правящего класса.

Все это глубинные системные сдвиги, которые в итоге приведут к разрушению системы. И только разрушение системы станет концом режима Лукашенко. 

Но это не произойдет нынешней весной...
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]