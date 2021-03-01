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Экс-президента Франции приговорили к трем годам тюрьмы

Экс-президента Франции признали виновным в коррупции. Из трех лет наказания, два года ему назначили условно, один год — реального срока

Экс-президента Франции приговорили к трем годам тюрьмы
Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием, передает РИА Новости.

Суд назначил ему три года тюрьмы. Из трех лет наказания, два года Саркози будет отбывать условно, один год — реального срока. 

Саркози стал первым президентом Франции, получившим реальный срок лишения свободы.
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