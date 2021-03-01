Экс-президента Франции приговорили к трем годам тюрьмы

Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием, передает РИА Новости





Суд назначил ему три года тюрьмы. Из трех лет наказания, два года Саркози будет отбывать условно, один год — реального срока.





Саркози стал первым президентом Франции, получившим реальный срок лишения свободы.







