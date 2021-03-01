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Слонимские власти не разрешили пикет за консолидацию общества

25 марта общественные активисты планировали провести в городском парке в Слониме пикет за консолидацию белорусского общества на идее укрепления суверенитета и независимости страны.


Для этого Виктор Марчик направил в Слонимский райисполком соответствующее заявление. Также в заявлении указывалось, что слонимцы на пикете в очередной раз будут призывать белорусские власти прекратить правовой беспредел в стране, освободить всех политзаключенных и провести в этом году новые справедливые президентские выборы. 

В ответе, подписанном заместителем председателя Слонимского райисполкома Терезой Юшкевич, сказано, что в соответствии с ч. 6 статьи 4 “Закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь” в проведении пикета слонимцам отказано. 

Ответ из райисполкома "Газета Слонимская" попросила прокомментировать заявителя Виктора Марчика. 

- В прошлом году меня незаконно привлекли к административной ответственности по статье 23.34 КоАП РБ за то, что я собирал подписи за отзыв депутата Палаты представителей Валентина Семеняко. Из-за этого сейчас меня лишили права выступать в качестве организатора массового мероприятия... 

Понятно, что власть боится любых массовых выступлений людей. Кстати, в прошлом году по статье 23.34 КоАП РБ к ответственности привлекли более сотни слонимцев. И сейчас никто из них (в том числе и я) не может выступать в качестве организатора того же пикета... Такой правовой абсурд получается, — отметил Марчик.
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