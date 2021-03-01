Политолог: Россия снова выкрутит нам руки

Политолог Ольга Харламова уверена: за мишурой ненужных подробностей про обед и снегоходы по отдельным сообщениям и косвенной информации можно разглядеть главный предмет переговоров и их последствия.





— Прежде всего в Сочи обсуждались обещанные политические и конституционные реформы, которых нет, — считает эксперт. — Лукашенко тянет время. У него это получается виртуозно. Здесь же — вопрос транзита власти и упоминание (а оно наверняка не случайное, потому что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ничего случайно не делает) фамилии Бабарико.





Думаю, в течение месяца здесь наступит ясность. Еще одна показательная цитата Пескова про то, что Лукашенко «доложил» Путину о результатах Всебелорусского народного собрания, говорит о расстановке акцентов и намеренном принижении статуса белорусской стороны.





Речь шла и об экономических вопросах. Причем не о кредите в 3 млрд долларов, который, по сути, мелочь, считает Ольга Харламова.





— Сегодня России интересны белорусские предприятия. Еще год назад на фоне нефтяных конфликтов это казалось невероятным, а сегодня и «Гродно Азот», и Минский завод колесных тягачей, и Белорусская железная дорога первыми могут потерять белорусскую субъектность.





Не думаю, что в этом году Россию будет интересовать «Беларуськалий», а вот все остальное... Будем следить, как будут развиваться события. Два-три месяца, ближе к лету, мы увидим настоящие итоги этих переговоров, — уверена политолог.





В дальнейшем углублении экономической белорусско-российской интеграции, по мнению Ольги Харламовой, могут сыграть не последнюю роль и санкции ЕС.





— По ряду позиций мне непонятен список предприятий, в отношении которых ЕС ввел санкции. Они коснулись предприятий, которые производят, например, средства связи, которые поставляются в белорусскую армию, используются в метро или в энергосистеме.





В результате санкций эти предприятия не смогут приобрести часть комплектующих и, как следствие, не произведут конечную продукцию. Что мы будем делать? Будем закупать. Чьи товары? Китайские или российские.





Последние — с большей долей вероятности, потому что Россия в очередной раз выкрутит нам руки, — аргументирует свою точку зрения политолог.