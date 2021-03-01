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Валерий Карбалевич: Высокие чиновники стали изгоями в белорусском обществе

Очень показательные признания.

Валерий Карбалевич: Высокие чиновники стали изгоями в белорусском обществе
По информации лукашенковской пропаганды, министр внутренних дел Иван Кубраков пожаловался, что в августе 2020 года он (тогда генерал еще возглавлял минскую милицию) и его семья, в том числе дочь, оказалась «под атакой общества». Им якобы угрожали, «писали разное в подъезде, на почтовом ящике, оставляли записки и так далее», пишет в своем телеграм-канале политолог Валерий Карбалевич.

Ранее о «травле и угрозах» заявляли министр иностранных дел Владимир Макей со своей женой. Были подобные жалобы и от других высоких чиновников.

Очевидно, что давление на детей при любом накале политического конфликта – вещь неприемлемая.

Но все это свидетельствует о том, что высокие чиновники оказались чужими для собственного народа, оказались в глухой изоляции, стали изгоями в белорусском обществе. Их позиция противоречат общественному мейнстриму.

Поэтому такие признания дорого стоят.
чиновники, белорусское общество, изгои
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