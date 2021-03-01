







"Первая сессия, которая будет ближайшая, — это апрель. В данном случае, если пройдет два чтения, то, возможно, и в двух чтениях документ будет принят", — сказала она.





Часть работы над поправками в УК взяла на себя Администрация президента, рассказала замглавы ведомства Ольги Чуприс. Юристы Администрации включились в эту работу, "чтобы к сессии кодексы (Уголовный и Уголовно-процессуальный. — Прим.) представить на рассмотрение и чтобы не было лишней задержки".





По оценке замминистра юстиции Натальи Филипповой, новая редакция не направлена на либерализацию либо на усиление уголовной ответственности. Корректируется около 70 санкций. Среди прочего в новой редакции УК, по ее словам, будут затронуты "вопросы, связанные с дополнительной защитой общественного порядка и безопасности": "появились несколько новых составов, связанных с нарушением законодательства о СМИ".





Ранее уже сообщалось, что поправки в УК предполагают среди прочего введение уголовной ответственности за "неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий". Генеральный прокурор Андрей Швед также анонсировал усиление ответственности за экстремистскую деятельность. По его словам, уголовной ответственности будут подлежать в том числе лица, "которые способствуют экстремистской деятельности" — например, распространяли "экстремистские взгляды и символику". Экстремистской символикой, напомним, в Беларуси могут признать и БЧБ-флаг.