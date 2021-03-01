



«Кто знает, может, я решу победить их (демократов. — “Ъ”) в третий раз»,— сказал господин Трамп во время выступления перед участниками консервативной конференции CPAC (трансляцию ведет канал Fox News на YouTube). Его выступление стало первым появлением на публике с момента сложения полномочий президента в январе.





Господин Трамп подтвердил, что намерен оставаться в политике. «В этом зале и по всей стране столько много замечательных друзей, консерваторов и граждан. Я стою перед вами, чтобы объявить: восхитительное приключение, которое мы начали вместе с вами… четыре года назад далеко от своего конца»,— сказал он. По словам бывшего президента, движение «только начинается, и в итоге мы победим». Он отметил, что рассчитывает на поддержку Республиканской партии, и исключил создание новой политической партии. Напомним, об обсуждениях создания новой партии, ведущихся среди приближенных господина Трампа, в январе сообщала газета The Wall Streel Journal.





Бывший президент США раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена и других представителей Демократической партии — в частности, по вопросам энергетики. По мнению бывшего президента, решения демократов приведут к тому, что США будут зависеть от цен на нефть из России и Ближнего Востока.





Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. Он стал первым президентом, которому два раза объявили импичмент: в 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и вмешательстве в работу Конгресса США, а в 2021-м — в призывах к мятежу. Сенат оправдал господина Трампа в обоих случаях.