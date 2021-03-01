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Кубраков об увольнениях в МВД после выборов: это болезненный для меня вопрос

Служба в органах внутренних дел очень тяжелая, сотрудники милиции находятся на службе 24 часа, об этом заявил глава МВД генерал-лейтенант Иван Кубраков в программе "Контуры" на телеканале ОНТ.


По словам Кубракова, были сотрудники МВД, которые уволились после августовских событий. "Это болезненный для меня вопрос", - прокомментировал он.

"Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел", - рассказал генерал-лейтенант.
Но, отметил глава ведомства, были те сотрудники, которые не просто уволились.

"Они уволились и постарались на этом, как сейчас молодежь говорит, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах", - высказал свое мнение Кубраков.

По словам министра, в Беларуси люди чувствуют себя защищенными, а сотрудники милиции пользуются авторитетом и доверием среди населения. Но он не может не знать, что это точно не так. 
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