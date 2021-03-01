



Во время общественно-политического кризиса в Беларуси обострился запрос на социологию — как способ понять происходящие в обществе перемены и повлиять на них. Еженедельный аналитический мониторинг Belarus in Focus в партнерстве с Пресс-клубом, сайтом экспертного сообщества Беларуси «Наше мнение» и Белорусским институтом стратегических исследований (BISS) провели дискуссию Экспертно-аналитического клуба, посвященную социологии.





По мнению Войцеха Конончука, заместителя директора Центра восточных исследований (Варшава), с точки зрения социологии Беларусь является наименее исследованной страной Европы. «По разным политическим причинам независимая социология в Беларуси не является желательной. Да, даже про путинскую Россию Европа знает сегодня больше, чем про Беларусь. Для меня, как для исследователя стран Восточной Европы, это удивительно, особенно, если посмотреть количество социологических исследований Украины и России и сравнить с количеством по Беларуси. Откуда взялся интерес к Беларуси сейчас — понятно. То, что Центр восточных исследований решил заказать социологический опрос, было закономерным. Социология не является инструментом, который дает ответы на все вопросы, но есть одним из важнейших инструментом исследования общества. В Польше можно увидеть результаты опросов по важным для поляков темам несколько раз в неделю. И благодаря социологии мы можем больше понимать, хотя не обязательно предвидеть будущее», - сказал Войцех Конончук.





«Но прежде, чем говорить о исследовании нашего центра, я бы напомнил об опросе, который сделал Global Voices в Беларуси и который остался почти незамеченным. Он проходил в январе 2020 года, но был опубликован только в сентябре после известных событий, - отметил Войцех Конончук. - Один из ключевых вопросов был посвящен наиболее приемлемой для белорусов политической системе. Половина белорусов моложе 45 лет назвала таковой западную демократию, половина тех, кто старше 45 лет — советскую систему, но никто не говорил — лукашенковская либо путинская системы. На мой взгляд, это свидетельствует об очень интересных изменениях, которые происходят в белорусском обществе. Любопытно, что на вопрос об источниках информации те, кто младше 45 лет, ответили: интернет, социальные сети, но не телевидение». По словам представителя Центра восточных исследований, «мы все обратили внимание на то, как белорусский режим готовился к выборам, не было никакой избирательной кампании, Лукашенко ездил по силовикам — это было знаковым событием, власть тоже понимала, что в белорусском обществе происходя очень важные изменения».





Войцех Конончук обращает внимание на «изменения природные, демографические тенденции»: «Если взять как точку отсчета выборы 2010 года, то за прошедшее десятилетие право голоса получило больше миллиона белорусов и примерно такое же количество людей сошло со сцены. Право голоса получили белорусы, система ценностей которых другая, чем у поколения их родителей. Конечно, это тоже повлияло в целом на изменение системы ценностей белорусского общества в целом. Для меня главный вывод из белорусской социологии за 2020 год — это то, что белорусское общество меняется и меняется очень быстро, 9 августа — это не начало изменений, протест намного глубже и начался намного раньше, чем кому-то могло показаться».





Войцех Конончук называет «три главные пункта из исследования, которое заказывал наш центр».





Геополитические приоритеты. «Медленно, но последовательно происходят изменения восприятия России. Белорусская улица — не геополитическая, геополитика здесь даже не второстепенна. Но все-таки мы в нашем опросе увидели, что хотя для Беларуси Россия и является дружественной, близкой по разным причинам страной, но около 42% опрошенных назвали Россию главной угрозой для территориальной целостности страны. Польшу, Литву и Запад в целом таковой считают около 20%. И это несмотря на белорусскую государственную пропаганду, которая с самого начала протестов утверждает, что именно эти страны и Запад пытаются развязать революцию в Беларуси», - сказал Войцех Конончук.





Миграционные потоки: «Традиционно Россия еще со времен Советского союза была для белорусов наиболее привлекательным местом для учебы, работы и так далее. Из опроса мы узнали, что более 40% респондентов сейчас рассматривают Польшу наилучшим вариантом для переезда, на втором месте — Западная Европа вообще, только потом — для 30% - идет Россия».





Историческое наследие: «Это не Советский союз, как ожидалось, а Великое княжество Литовское. Главным пунктом в историческом наследии около 40% белорусов назвали ВКЛ, 28% - СССР».