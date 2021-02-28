Мнение: «Зажать Лукашенко можно в два счета»

«Я никому не желаю ухода в мир иной. Могу сказать, что вариантов ухода может быть несколько. Вариант первый и самый очевидный на мой взгляд: жесткая позиция коллективного Запада. То, что чемпионат мира по хоккею не прошел в Беларуси – это хорошо. Но этого мало.





Экономические санкции жесткие и нажатие на больные кнопки, в результате которых становится больно. В выборе уйти или оставаться – побеждает выбор уйти.





Поэтому Запад, экономические санкции. Помощь России? России сейчас самой непросто. Нужно смотреть на геополитику с приходом Байдена. С разоблачениями Навального Россия может стать Беларусью либо Украиной. И здесь очень важно Западу сказать свое слово. Зажать Лукашенко можно в два счета. Было бы желание, была бы политическая воля. Если у Запада она будет – все сбудется» - считает Дмитрий Гордон.





Напомним, что во врем избирательно кампании 2020 года Дмитрий Гордон взял интервью у Александра Лукашенко, пишет udf.by Вот как позже он рассказывал о своих впечатлениях от встречи с белорусским политиком:





«Для меня Александр Лукашенко был всегда исторической личностью. Фигура, которая 26 лет у руководства страны, которая видела многих руководителей мировых, на глазах у которого развивались и Россия, и Украина. То есть человек, который очень много знает. И я давно хотел с ним сделать интервью».





Дмитрий Гордон





По его словам, в Украине одно время по опросам Александр Лукашенко был в числе самых уважаемых политиков. Рейтинг доверия украинцев ему составлял более 60%.





«Он меня потрясающе встретил. Он был исключительно обаятелен. У нас было замечательное интервью. Он мне понравился: по-человечески обаятельный, интересный мужик. Умный, с народными такими прибаутками. На прощание он мне подарил и зубровку президентскую, и конфеты. В общем, впечатления были классные. И я ему задал главный вопрос. Если народ будет не согласен с выборами, и выйдет на улицы, вы не будете стрелять, вы не будете подавлять эти протесты? И он сказал: «Никогда, это будет подарок нашим врагам» – вот дословно. И когда в Беларуси начался этот ад, ад настоящий, вот это уже было страшно. И от образа Лукашенко не осталось ничего», – поделился своими впечатлениями Дмитрий Гордон



