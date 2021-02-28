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Навального доставили в колонию для отбывания тюремного срока

Российского политика Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области России. Там он будет отбывать срок по делу "Ив Роше".


Об этом сообщает Rbc.ru.

Изданию подтвердили, что оппозиционера привезли в одну из исправительных колоний Владимирской области. После этапирования Навальный отправлен на карантин.

После получения приговора Навальный оставался в Москве, где находился в СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, после возвращения Навального в Россию ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно приговору, он должен провести почти три года в колонии. Международное сообщество настаивает на немедленном освобождении оппозиционера.

Также сообщалось, что Европейский союз введет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным раньше, чем ожидалось. Они вступят в силу в начале следующей недели.
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