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Деловое предложение Кравчука: о переносе переговоров по Донбассу из Минска

Руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров из Минска. Об этом он рассказал в интервью DW.



«Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Нужно выбрать место для переговоров», — заявил он.

Кравчук добавил, что первые встречи проходили в Женеве. Но потом их проведение перенесли в Минск, потому что так захотел Путин.

«Это именно Путин предложил, потому что ему лучше быть в Минске, где его друг Лукашенко, чем в Женеве», — сказал он.

Напомним, 5 сентября 2014 в столице Беларуси были подписаны так называемые Минские соглашения. С тех пор в Минске проходят заседания Трехсторонней контактной группы по поводу их выполнения. С 2020 года переговоры проходят в режиме онлайн через пандемии коронавирусной болезни.

(Сокращение mycity.mk.ua)
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