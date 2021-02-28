







«Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Нужно выбрать место для переговоров», — заявил он.





Кравчук добавил, что первые встречи проходили в Женеве. Но потом их проведение перенесли в Минск, потому что так захотел Путин.





«Это именно Путин предложил, потому что ему лучше быть в Минске, где его друг Лукашенко, чем в Женеве», — сказал он.





Напомним, 5 сентября 2014 в столице Беларуси были подписаны так называемые Минские соглашения. С тех пор в Минске проходят заседания Трехсторонней контактной группы по поводу их выполнения. С 2020 года переговоры проходят в режиме онлайн через пандемии коронавирусной болезни.



