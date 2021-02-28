Председатель РЭП эмигрировал? “Уверен, это ненадолго” - Завадский

Корреспондент Praca-by.info связался с председателем профсоюза РЭП Василием Завадским, который сейчас находится в относительной безопасности – в Вильнюсе. И узнал причины неожиданного отъезда, а также ближайшие планы профсоюзного руководителя.





– Мой отъезд связан не столько с профсоюзной деятельностью, сколько с другими внезапно возникшими обстоятельствами.





Обыск в центральном офисе профсоюза РЭП не стал определяющим в принятии решения об отъезде из страны. И даже явная провокация – патрон, «обнаруженный» на кухне офиса, – да, это неожиданно, это плохо; но эта нелепая «находка» не стала важным фактором. Наезд на профсоюз РЭП – «всего лишь» очередная попытка властей заставить молчать профсоюз РЭП, самый неудобный для режима, самый зубастый, на мой взгляд, профсоюз в стране. Это нам не впервой, как говорится.





Но произошли иные события, которые, в комплексе, и вынудили меня уехать. И которые заставляют посмотреть на «найденный» патрон в совершенно ином свете.





От своих источников я получил предупреждения, чтобы я очень осторожно передвигался на своем автомобиле, а лучше всего вовсе поставил бы его «на прикол», потому что в нем очень просто могут «обнаружить» такой же патрон. И если в «арсенале Автуховича», который показала государственная пропаганда, вдруг «окажется» точно такой же боеприпас, очень легко выстраивается «нужная» кому-то логическая цепочка. Логика дикая, абсурдная, но такова реальность в нашей стране.





Кроме того, я узнал, что внесен в число «лиц, которые находится на контроле». А это как минимум означает, что при пересечении границы мне неизбежно устроили бы досмотр «с пристрастием», начались бы звонки в «вышестоящие органы» – ждать хорошего исхода при таких обстоятельствах вряд ли приходилось.





Более того, стало известно, что КГБ запросил в коллегии адвокатов сведения относительно лиц, которые заключили договоры на оказание юридической помощи гражданам, которых без всякого суда недавно назначили «террористами». И некоторых людей, заключивших подобные договоры, уже вызывают «на беседы».





Не секрет, что я организовывал помощь и сбор средств для поддержки родных так называемых «террористов» в оплате услуг адвокатов и приобретения передач. Только в кошмарном сне такая деятельность может быть признана незаконной, но в этом кошмаре мы живем.





Вот все в комплексе и заставило меня покинуть страну.





-То есть, возник риск, что вас могут «пришить» к «делу террористов»?





- Да.





- Как устроились в Вильнюсе? Что собираетесь делать на новом месте?





– Сейчас нахожусь на 10-дневной самоизоляции, как требуют законы Литвы. Сдал тест на коронавирус – к счастью, результат отрицательный. Дальше буду продолжать свою деятельность, которой я занимался и в Беларуси, но уже с учетом нового места и новых обстоятельств. Пока сложно судить, какие новые возможности я получил, а какие потерял. Главное, я уверен, что мне недолго придется быть в вынужденной эмиграции. В любом случае, эти возможности есть и я буду их использовать, чего точно не было бы при ином развитии событий, если бы я оказался в камере СИЗО.





- Как будет работать профсоюз РЭП в связи с отъездом председателя?





- Я написал заявление на отпуск: в прошлом году я вообще не отдыхал. А в отсутствие председателя, согласно решению последнего Совета РЭП, его обязанности исполняет первый заместитель Василий Береснев. Так что в этом смысле профсоюз продолжает работать в штатном режиме.



