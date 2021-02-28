Тихановская расскажет о ситуации в Беларуси в Португалии и Швейцарии

Тихановская в первой половине марта планирует посетить Португалию и Швейцарию

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в первой половине марта посетит Португалию и Швейцарию, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в воскресенье.





"С 4 по 7 марта состоится визит Светланы Тихановской в Португалию, которая с 1 января 2021 года председательствует в Совете ЕС. За это время она проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Антониу да Коштой, министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантушем Сильвой, а также Жозе Мануэлем Баррозу, который с 23 ноября 2004 по 1 ноября 2014 являлся председателем Европейской комиссии", - говорится в сообщении.





Аугусто Сантуш Сильво слева





Сразу после этого, с 7 по 10 марта, Тихановская посетит Швейцарию, где встретится с представителями ООН и парламента Швейцарии.





Кроме того, с 1 по 4 марта пройдет визит Тихановской в Финляндию, во время которого она планирует встретиться с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.





"Цель каждой встречи – рассказывать о ситуации в Беларуси и о том, что протесты продолжаются. Во время каждого визита будут обсуждаться программы поддержки пострадавших беларусов, правозащитников и независимых медиа", - подчеркнули в пресс-службе Тихановской.





Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.





Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси, пишет interfax.by





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.



