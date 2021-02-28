Адвокат Колесниковой Людмила Казак, которую накануне лишили адвокатской лицензии, успела встретиться с Марией, пишет gazetaby.com





— Решение о прекращении действия лицензии принимается на отдельном заседании Квалификационной комиссии министерства юстиции в течение 10 рабочих дней после заседания, на котором было принято само решение о лишении лицензии, — рассказала адвокат Максиму Богрецову в эфире канала Виктора Бабарико. — Человеку могут дать эти дни, чтобы он закончил все свои дела. Могут, как в случае с Александром Пыльченко (защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — С.), принять решение о том, что лицензия прекращена, практически день в день.





Мне повезло, три рабочих дня я еще смогла выполнять свои обязанности и сегодня (24 февраля 2020 года — С.) даже успела посетить Марию. Но объявить о том, что срок действия моей лицензии прекратился, могут в любой момент. Пока нахожусь в подвешенном состоянии, ощущение, как у приговоренного к смертной казни, жду каждую минуту.





Людмила Казак сказала, что старается использовать все оставшееся время для того, чтобы закончить дела и передать клиентов. В настоящее время идет активный поиск второго защитника для Марии Колесниковой.





— С Марией мы тоже много успели сделать, включая последний визит. После того, как Александра Пыльченко лишили лицензии, долгое время мы искали мне помощь второго адвоката, потому что, понятно, что по такому делу могут быть всякие неожиданности, и мы видим, что они случаются.





В декабре 2020 года коллега, фамилию которой пока не буду называть, согласилась выступать вторым защитником. Соответственно, защиту Марии с того момента, как мне объявят о прекращении действия моей лицензии, будет осуществлять она.





Но параллельно мы, конечно, будем искать еще защитников, что очень сложно, поскольку все понимают на примере меня и других адвокатов, что это довольно высокий риск.





Но мы с этим вопросом справимся и найдем достойных защитников, которые будут профессионально защищать Марию и дальше, — уверена адвокат.





Она рассказала о том, что просила передать белорусам во время последней встречи Колесникова:





— Мария сказала следующее: «Будущее зависит только от нас, мы невероятные!». Она поблагодарила всех за огромную поддержку, которую она чувствует каждый день в неволе. Я хочу дополнить, что Мария не сломлена, и сломить ее невозможно. Я думаю, что с такой стойкостью и твердостью духа и убеждений мы победим, — у рена Людмила Казак.





Решение относительно своей профессиональной деятельности сама она считает необоснованным и расценивает «как давление на себя лично и на институт адвокатуры в целом».





— Можно резюмировать, что это было довольно формальное заседание, решение, на мой взгляд, было принято давным-давно, и нужно было только устроить такое показательное линчевание, что они и сделали, — делает вывод адвокат, рассказывая о заседании Квалификационной комиссии, на котором решался ее вопрос. — Комиссия, рассмотрев представленные материалы, пришла к выводу, что тот административный проступок, который был якобы совершен мною 24 сентября 2020 года, дискредитирует высокое звание адвоката и профессию в целом.





При этом в начале заседания замминистра юстиции Николай Старовойтов подчеркнул, что признание того или иного проступка дискредитирующим, — это, конечно, оценочное понятие и комиссия, выслушав меня, придет к выводу, действительно ли мои действия дискредитируют звание адвоката.





Однако высказаться мне практически не дали. Я думаю, что мои действия в тот момент дискредитирующими или какими-то противоправными назвать довольно сложно. А вот действия сотрудников правоохранительных органов, которые они совершили в отношении меня, были совсем не похожи на административное задержание.





Эта история имела довольно большой резонанс и в тот момент даже наше руководство Белорусской республиканской коллегии адвокатов решило не оставаться в стороне. Они выступали с громкими заявлениями, писали жалобы в МВД о том, что действия в отношении меня были незаконными.





Но, к сожалению, спустя полгода все это забылось, и для Квалификационной комиссии достаточно было только того, что имеется вступившее в законную силу постановление суда о привлечении меня к административной ответственности. А то, что стоит за этим постановлением, сам «проступок», который я якобы совершила, их не интересовал.





Людмила Казак отметила, что ситуации, которые в правовом государстве не могли бы иметь место, в Беларуси в последнее время случаются регулярно, и напомнила, что накануне в адвокатском сообществе произошла еще одна потеря, был лишен лицензии адвокат Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова (Серый кот) Владимир Созончук.





— Это все адвокаты с большим профессиональным стажем и чистой совестью, — подчеркнула Казак.





Сама она проработала адвокатом более 20 лет, была защитником по делу «Белого легиона», отстаивала интересы профсоюзного лидера Игоря Комлика, летом 2020-го заключила договор с Марией Колесниковой.



