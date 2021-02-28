







Об этом рассказал политолог Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру





«С одной стороны, «улица» временно умолкла, а ВНС поддержал выступление Лукашенко "бурными и продолжительными аплодисментами". Вроде бы всё прекрасно. Но с другой — нет ощущения радости от победы над «протестунами» и их, извините, заокеанскими кукловодами, нет триумфа, нет уверенности в том, что подобная репрессивно-симуляционная политическая система, пусть и косметически изменённая после конституционной реформы, будет существовать ещё долгие годы», — отметил эксперт.





При этом иной стратегии, кроме как пообещать голосование по новой конституции через год, а там видно будет, у действующего президента не наблюдается, подчеркнул Бышок.





Лукашенко опытный политик с сильным политическим чутьём, но если общество требует перемен, если оно недовольно, причём недовольство копилось достаточно долго, то даже опытнейшие политики должны считаться с объективной реальностью, уверен специалист.





Нельзя всю жизнь выигрывать, даже если очень хочется и даже если последние 26 лет это получалось делать: Беларусь — это современное, образованное и городское общество, живущее в глобальной информационной среде, что явно контрастирует с архаичной властью, заключил собеседник издания.