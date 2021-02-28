Позняк обвинил Латушко в том, что "не сдержал купаловцев"

Как он пишет, Латушко должен был предотвратить "демарш актёров, выступивших в его поддержку, чтобы они могли продолжить бороться с режимом своим искусством".





"Режим уволил его за недосмотр настроений в театре. Это возмутило актёров. Тут же возник абсурдный призыв увольняться из театра в знак протеста. На это наложилось ещё возмущение за убийства мирных демонстрантов режимными карателями, за задержание и пытки людей. Актёры часто люди импульсивные. Латушко не сдержал купаловцев, не объяснил, не предотвратил ошибочных разрушительных действий. Правда, может он не понял, что творится и что будет. Но это не меняет дела", — написал политик в своём фейсбуке.





По мнению Позняка, Купаловский театр надо было сохранить даже в невыносимых условиях.





"Разьбітую на кавалкі вазу ці прыгожы посуд можна склеіць, але яго не паставіш ужо на агонь, не наліеш, не нагрэеш вады. Яшчэ праз некалькі месяцаў пасьля эксодусу тэатр можна было б вярнуць, аднавіць".