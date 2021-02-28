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"Краденое": Харьков вслед за Киевом вывесил напротив генконсульства РФ баннер про Крым

В Харькове рядом со зданием Генерального консульства России разместили баннер с изображением Крыма и надписью "Краденное". Об этом сообщает "Суспільне".




Плакат повесили за забором университета "Харьковский политехнический институт"
 
Примечательно, что примерно полгода назад около дипломатического представительства появился мурал с символикой контрразведки Украины. На стене здания изобразили также козака, которые побеждает змея, и надпись "Памʼятаємо — перемагаємо".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Крым был сердцем Украины, но его вырвали".
Фокус
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