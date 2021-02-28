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Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться, чтобы снизить угрозу ядерной войны

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден должны договориться о встрече, чтобы обсудить проблемы разоружения и международной безопасности.

"Я считаю, что надо в обязательном порядке президентам (Путину и Байдену - ИФ) встречаться. Мой опыт отношений с Рейганом (40-й президент США) показывает, что до переговоров он был самым отпетым консерватором, но, поняв проблему, стал очень активным участником переговорного процесса", - сказал Горбачев "Интерфаксу" в субботу.

"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное - "не бычиться друг на друга". Все же ясно: главное - избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением", - заявил Горбачев.

Он отметил, что у РФ и США "есть очень большой опыт для ответа на вопрос, "куда и как надо идти".

"Используя опыт прошлого, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого", - сказал Горбачев.

По его словам, "безнадежных политиков нет". "Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы, с ними, конечно, ничего не сделаешь, но их не большинство. Поэтому, чтобы достичь прогресса, надо открыто идти навстречу друг другу", - подчеркнул бывший советский лидер.
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