Глава Евросовета начал турне по странам Восточного партнерства
Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Украину 2-3 марта. Запланирован его визит на Донбасс.
Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье начинает поездку в Молдавию, Грузию и на Украину. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его пресс-секретаря Баренда Лейтца.
В обнародованном пресс-релизе указано, что поездка Мишеля пройдет с воскресенья 28 февраля по среду, 3 марта.
10:59 28/02/2021
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