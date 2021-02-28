Глава Евросовета начал турне по странам Восточного партнерства

Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье начинает поездку в Молдавию, Грузию и на Украину. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его пресс-секретаря Баренда Лейтца.



