+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Глава Евросовета начал турне по странам Восточного партнерства

Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Украину 2-3 марта. Запланирован его визит на Донбасс.

Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье начинает поездку в Молдавию, Грузию и на Украину. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его пресс-секретаря Баренда Лейтца.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Харизматичные параноики: Джонстаун – Беларусь
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]