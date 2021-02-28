Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море

Официальная церемония открытия маневров состоялась в румынском порту Констанца. Маневры продлятся до 6 марта, пишет korrespondent.net

Международные военные учения НАТО Poseidon 21 начались в Черном море. В маневрах принимают участие шесть стран-членов альянса. Об этом сообщает Генштаба Военно-морских сил Румынии, под командованием которых проходят учения.

"В учениях принимают участие силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции. Poseidon 21 - учения высокой степени сложности. Их целью является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования альянса", - сказано в сообщении ведомства.





Издание bTV Новините пишет, что Болгария отказалась от маневров из-за обнаружения на двух кораблях ВМС страны случаев заражения коронавирусом COVID-19.





Официальная церемония открытия маневров состоялась в румынском порту Констанца 26 февраля. Маневры продлятся до 6 марта. Участие в них примут более 700 военнослужащих, 13 кораблей и девять самолетов.



