"Проект указа изучен в аппарате президента республики, досконально подробно обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая точки зрения юристов и экспертов, можно прийти к выводу, что проект указа очевидно противоречит Конституции", - говорится на сайте президента.





Президент отметил, что ВС должны соблюдать нейтралитет в политических вопросах, при этом личный состав "по причине войны... сегодня более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем армии и личного состава приоритетно и не может ни в коем случае игнорироваться".





У Саркисяна было три дня на принятие решения по Гапаряну, срок истекал к 24:00 субботы. Вопрос мог решиться тремя путями։ президент подписывает ходатайство; не подписывает и по истечении трех дней решение об увольнении Гаспаряна автоматически вступает в силу; возвращает премьеру со своими замечаниями.





Если премьер-министр не отзовет свое решение и снова направит на подписание президенту, последний может обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия документа Основному закону Республики Армения, сообщае т Sputnik.





Пашинян заявил, что снова направит президенту требование об отставке главы Генштаба ВС. По мнению премьера, отказ Саркисяна подписать документ не способствует урегулированию ситуации, передает РИА "Новости".





23 февраля Никол Пашинян заявил в интервью армянскому телеканалу, что ракеты российских комплексов "Искандер", которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян высмеял слова премьера, назвав их несерьезным, после чего Пашинян освободил его от должности.





25 февраля Генштаб выразил протест против увольнения Хачатряна и потребовал отправить в отставку самого Пашиняна. Военные заявили, что премьер-министр и правительство Армении "отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации". Пашинян назвал это попыткой государственного переворота и заявил об отставке главы Генштаба.





Позже он несколько изменил риторику, назвал ситуацию в Армении управляемой, а военных - своими братьями. В стране тем временем начались акции протеста с требованием отправить Пашиняна в отставку. В субботу на митинг к зданию правительства в Ереване вышли около 10 тысяч человек.





Протестующие установили сцену на участке проспекта Баграмяна, там выступают лидеры оппозиции. Полиция стянула большие силы к месту протестов, но в происходящее не вмешивается. Силовики перекрыли въезд на проспект и выстроились вдоль забора у здания парламента. Решение президента не подписывать указ об отставке главы Генштаба митингующие встретили аплодисментами.







