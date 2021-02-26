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«Крым — это Украина». Джо Байден заявил, что США никогда не признают присоединение Крыма к России

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти никогда не признают присоединение Крыма к России.


Соответствующее заявление он выпустил по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который 26 февраля отмечают в Украине.

Сегодня Соединенные Штаты, как и с самого начала этого конфликта [в Украине], продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров. В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину: Крым — это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем выступать вместе с Украиной против агрессивных действий России.

Джо Байден заявил, пишет Медуза, что 26 февраля исполняется семь лет с того момента, как Россия нарушила международное право и нормы, по которым взаимодействуют современные страны, а также суверенитет и территориальную целостность Украины, «когда вторглась в Крым».

Власти России ранее утверждали, что Крым и Севастополь вошли в состав РФ в соответствии с международным правом.

Крым вошел в состав России после референдума о статусе региона, проведенного 16 марта 2014 года. В этот момент в Крыму находились военные подразделения вооруженных сил РФ, которые, по словам президента Владимира Путина, встали «за спиной сил самообороны Крыма».

На фоне присоединения Крыма к России власти США ввели санкции в отношении российских чиновников из-за событий в Украине. Кроме того, американские власти запретили любые экономические связи с Крымом. Под запретом оказался в том числе экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечают ежегодно 26 февраля.
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