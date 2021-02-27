Светлана Тихановская в марте встретится с Президентом и премьер-министром Финляндии
Светлана Тихановская, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь, посетит Финляндию 1-4 марта 2021 года.
Встреча будет посвящена обсуждению ситуации в РБ и поддержки Финляндией гражданского общества Беларуси, пишет belnaviny.by.
По информационным данным, ряд стран ЕС признают Светлану Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Республики Беларусь.
14:34 27/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение