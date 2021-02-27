



Среди них-специальный корреспондент СТВ Григорий Азаренок, сообщает телеканал.





«Минская милиция в прошлом году приняла чудовищный удар, она защитила и столицу — город Минск — и вообще в принципе всю страну от спадания в пропасть, от цветной революции. Поэтому они достойны не просто слов благодарности, а самых настоящих горячих признаний. И быть с ними рядом, быть с ними вместе, в одних рядах — это и гордость, и удовольствие, и счастье», — сказал он.





Ранее Азаренок получил медаль» За отвагу « от Лукашенко.



