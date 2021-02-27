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«Быть с ними рядом-и удовольствие, и счастье»: Григорий Азаренок получил награду от минской милиции

В пятницу в ратуше наградили лучших работников минской милиции. Получили награды и журналисты, освещающие работу милиции.


Среди них-специальный корреспондент СТВ Григорий Азаренок, сообщает телеканал.

«Минская милиция в прошлом году приняла чудовищный удар, она защитила и столицу — город Минск — и вообще в принципе всю страну от спадания в пропасть, от цветной революции. Поэтому они достойны не просто слов благодарности, а самых настоящих горячих признаний. И быть с ними рядом, быть с ними вместе, в одних рядах — это и гордость, и удовольствие, и счастье», — сказал он.

Ранее Азаренок получил медаль» За отвагу « от Лукашенко.
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