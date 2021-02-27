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Тихановская запускает ситуационно-аналитический центр на базе BYPOL

Светлана Тихановская намерена на базе инициативы BYPOL создать ситуационно-аналитический центр.


«Работа BYPOL уже помогла белорусам узнать, что среди людей, которые носят погоны, достаточно патриотов. Они, как и все мы, хотят восстановить законность в нашей стране. И теперь, когда белорусы наращивают протестную активность, я поручаю BYPOL создать Ситуационно-аналитический центр. Его цель – скоординировать действия активистов и повысить эффективность нашей борьбы за свои права и свободы. Я верю, что этот шаг поможет всем нам одержать долгожданную победу», - заявила Тихановская.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на центр будут возложены такие задачи как:

– Стратегическое планирование и разработка тактических действий по восстановлению в Беларуси законности и правопорядка;

– Сбор и анализ оперативно-значимой информации, в том числе о протестной активности в Беларуси;

– Координация действий активных групп, инициатив и организаций;

– Консультирование и поддержка объединений активистов для обеспечения их безопасности;

– Вовлечение и взаимодействие с действующими сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур;

– Нейтрализация угроз независимости Беларуси.
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