Тихановская запускает ситуационно-аналитический центр на базе BYPOL





«Работа BYPOL уже помогла белорусам узнать, что среди людей, которые носят погоны, достаточно патриотов. Они, как и все мы, хотят восстановить законность в нашей стране. И теперь, когда белорусы наращивают протестную активность, я поручаю BYPOL создать Ситуационно-аналитический центр. Его цель – скоординировать действия активистов и повысить эффективность нашей борьбы за свои права и свободы. Я верю, что этот шаг поможет всем нам одержать долгожданную победу», - заявила Тихановская.





Как сообщает пресс-служба Тихановской, на центр будут возложены такие задачи как:





– Стратегическое планирование и разработка тактических действий по восстановлению в Беларуси законности и правопорядка;





– Сбор и анализ оперативно-значимой информации, в том числе о протестной активности в Беларуси;





– Координация действий активных групп, инициатив и организаций;





– Консультирование и поддержка объединений активистов для обеспечения их безопасности;





– Вовлечение и взаимодействие с действующими сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур;





– Нейтрализация угроз независимости Беларуси.