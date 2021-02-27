



Пентагон заявил, что удар уничтожил несколько объектов и был ответом на нападения на персонал США и коалиции в Ираке.





По информации представителя иракской милиции, в результате был убит один человек, четверо получили ранения.





Сирия осудила нападение, назвав его плохим знаком со стороны новой администрации США.





Пентагон заявил, что удар по территории возле иракской границы на востоке Сирии был соразмерным военным ответом, который был предпринят вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции.





В Ираке находится около 2500 американских военнослужащих, которые помогают иракским силам в борьбе с террористической организацией Исламское государство.





28 августа 2020-го четверо американских военных пострадали после того, как их бронеавтомобиль в Сирии догнали и протаранили россияне на бронетранспортере. После этого США направили в Сирию направили в Сирию боевые машины Bradley, персонал и радарное оборудование.

В начале февраля 2021-го в результате ракетного обстрела американских целей со стороны боевиков один человек погиб и пятеро получили ранения. Обстрелу подверглись объекты в районе города Эрбиле, в том числе военная база, используемая коалицией под руководством США.