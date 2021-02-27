Украина готовит санкции против белорусских чиновников и привластных бизнесменов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Государственной пограничной службе рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к режиму Александра Лукашенко.
Поручение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля / t.me/oleksiihoncharenko
"Например, власти почему-то не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет "ПрикарпатЗападтрансом" и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука, передает Еврорадио.
Санкции также не вводились в отношении высших белорусских чиновников, имеющих активы и финансовые счета в Украине", — пишет народный депутат Алексей Гончаренко.
10:30 27/02/2021
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