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Украина готовит санкции против белорусских чиновников и привластных бизнесменов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Государственной пограничной службе рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к режиму Александра Лукашенко.

Украина готовит санкции против белорусских чиновников и привластных бизнесменов
Поручение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля​ / t.me/oleksiihoncharenko
"Например, власти почему-то не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет "ПрикарпатЗападтрансом" и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука, передает Еврорадио. 
Санкции также не вводились в отношении высших белорусских чиновников, имеющих активы и финансовые счета в Украине"​, — пишет народный депутат Алексей Гончаренко.
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