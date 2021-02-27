Байден хочет видеть Беларусь и Украину членами ЕС









Об этом 24 февраля заявила член Палаты представителей Конгресса США Марси Каптур (Marcy Kaptur), демократ от Огайо, выступая в ходе видеоконференции, организованной общественной организацией «Коалиция Центральной и Восточной Европы» (Central and Eastern Europe Coalition, CEEC).





Конференция была посвящена возможностям перехода Беларуси от диктатуры к демократии и шагам, которые США могли бы для этого предпринять, сообщает Голос Америки.





«Я полностью убеждена в том, что президент Джо Байден не нуждается ни в каких дополнительных знаниях по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе. Он полностью привержен укреплению трансатлантического союзничества и присоединению таких государств, как Беларусь и Украина, к Евросоюзу. Те же цели - и у меня» - заявила Каптур, давно занимающаяся проблемами посткоммунистической Европы и возглавляющая Украинский кокус в Конгрессе.





Марси Каптур сообщила, что беспокойство в Вашингтоне по поводу происходящего в Беларуси и действий Лукашенко по подавлению массовых выступлений не проходит: «Я по-прежнему глубоко озабочена ситуацией в Беларуси, где демократическое движение сталкивается с жестоким его подавлением со момента нелегитимных выборов 9 августа прошлого года. Несмотря на все, участники мерного протеста ответили на зов свободы, храбро продолжая протестовать даже во время сильных морозов. Как вы знаете, они столкнулись с грубейшими и ужасающими нарушениями прав человека, творимыми руками лукашенковских головорезов. Это включало в себя произвольные задержания, пытки, изнасилования и чрезмерное применение силы. Согласно данным гражданского общества Беларуси, 30 тысяч были задержаны, восемь человек убиты».





«Меня особенно вдохновила та роль, которую сыграли женщины в организации мирных протестов по всей стране, включая лидерскую роль Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и многих других» - подчеркнула политик из Огайо.





Марси Каптур также обратила внимание на роль России в белорусских событиях: «Вместо того, чтобы отреагировать на призывы к большей свободе, Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы получить от него гарантии по кредитам, а также помощь его пропагандистов и спецслужб. Только на этой неделе Лукашенко позировал и обменивался рукопожатиями с Путиным. США должны расширить санкции на тех, кто занимается в Беларуси злонамеренной деятельностью, в том числе на сотрудников спецслужб и МВД, а также на вовлеченных в это людей из России».





«Конгресс США решительно поддерживает стремление белорусского народа самостоятельно выбирать свое будущее и политическую систему, которую они сами создадут и возглавят» - сказала Марси Каптур.





По словам главы Украинского кокуса в Конгрессе, Джули Фишер, назначенная еще администрацией Трампа послом США в Беларуси, вполне готова сотрудничать с конгрессменами по вопросам отношений с Минском. Каптур также подчеркнула важность принятого недавно в новой редакции «Закона о демократии в Беларуси», который, кроме прочего, предполагает выделение значительных средств на помощь белорусскому гражданскому обществу, а также на белорусские программы Радио Свободная Европа/Радио Свобода.





Марси Каптур также прокомментировала появившуюся недавно в Вашингтоне информацию о том, что администрация Джо Байдена может создать пост специального представителя по Беларуси, аналогично тому, как в прошлой администрации существовал спецпредставитель по Украине (эту должность занимал Курт Волкер).





«Назначение спецпредставителя США по Беларуси, если это произойдет, не должно заменить собой введение санкций в отношении белорусского режима, - заявила Каптур. - Те же цели и у меня, и не вижу, что спецпредставитель США по Беларуси, если таковой появится, заменит санкции. Я не вижу эти решения как что-то «или-или», я думаю, что это, скорее, возможно, как «и то, и другое». Если мы получим запрос от заинтересованных групп или отдельных личностей, то будем это продвигать и внесем такое предложение».