







"Нам нужны самые решительные действия со стороны мирового сообщества, чтобы немедленно покончить с военным переворотом, прекратить притеснение невинных людей, вернуть власть народу и восстановить демократию", - заявил Кьяу Моэ Тун.





"Мы будем продолжать борьбу за власть и волю народа," - пояснил он.





Ранее с аналогичным обращением выступила специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, которая решительно осудила действия военных в стране.





По ее словам, жестоким действиям военных "нет никакого оправдания".





В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.





Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.





В отношении госсоветника выдвинули два обвинения - в нелегальном экспорте и эксплуатации портативных радиостанций и в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. Президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.