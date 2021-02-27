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Правозащитники признали политзаключенными еще семь человек. Кто они

Мониторинг показал, что суды выносят непропорционально жесткие правонарушению, в котором обвиняются лица, вердикты.


Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще семь человек:

Никита Харлович (осужден на пять лет лишения свободы по ч. 1 ст. 295-1, ст.13, ч. 2 ст. 293 УК);

Дмитрий Тимошенко (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);
 
Александр Деркач (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 342, 364, 218 УК);

Юлия Кашеверова (осуждена на полтора года лишения свободы по ч. 1 ст. 339 УК);

Александр Коротченя (осужден на полтора года лишения свободы по ст. 363 УК);

Наталья Раентова (осуждена на восемь месяцев лишения свободы по ст. 364 УК);

Никита Золотарев (несовершеннолетний, осужден на пять лет лишения свободы по ст. 13, ч. 2 ст. 293, 295-3 УК).

Мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста, говорится в совместном заявлении правозащитников, пишет Салiдарнасць.

Продолжительность или условия лишения свободы по приговорам, вынесенным в отношении участников протестных собраний, явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, по которому эти лица были признаны виновными.

Правозащитники отмечают, что в ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ. Причем решения суда о проведении закрытых заседаний не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению.
 
Напомним, накануне список политических заключенных пополнили два человека: Марию Сафонову и Андрея Сысуна.

Всего, по состоянию на 26 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 258 человек.
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