Депутат Госдумы Затулин: верить Лукашенко на слово необязательно





Комментируя недавнюю встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина, российский депутат подчеркнул, что Лукашенко ни разу не помог России в международных конфликтах: "Все уже давно убедились, что верить на слово, когда Александр Григорьевич что-то обещает, совсем не обязательно. Когда дело касается для России важных вопросов, он не поддержал нас ни в одном конфликте, который у нас случился до этого с Западом, кроме собственного".





При этом Затулин заявил, что сейчас Россия не может заставить Беларусь двигаться в том направлении, в котором хочет. По его мнению, Беларусь в результате политического кризиса может выпасть из системы Союза с Россией.





"Это касается как развития двусторонних отношений, Союзного государства, союзничества вообще с Беларусью, так и после известных событий, выборов 9 августа, ситуации, которая складывается внутри Белоруссии, то есть внутреннего политического кризиса. Мы точно не хотим, чтобы Беларусь выпала из системы наших союзов, чтобы с Беларусью произошло то же, что произошло с Украиной, чтобы Беларусь стала проблемой на нашем европейском фланге, на пути в Европу", — выразил опасение российский политик.