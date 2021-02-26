



Бело-красно-белые флаги на уличной акции в Минске, август 2020-го / из архива Еврорадио​





Избиратели спрашивали о законности использования бело-красно-белого флага. Курсевич ответила, передает Еврорадио, что получила из Академии наук информацию с различными оценками по этому вопросу, потому необходимы "дальнейшие исследования".





"Относительно моего личного мнения о той или иной символики и смыслах, которые она несет, полагаю, что в данном вопросе нужен глубокий научно-исторический подход, анализ различных мнений и позиций граждан", написала депутат.





Ранее в генпрокуратуре сообщали, что начали работу "по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму" и сейчас готовят "пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и другой символики". Однако спустя некоторое время выяснилось, что признать материалы экстремистскими в Беларуси может только суд.





В последние полгода власти объявили войну бело-красно-белому сочетанию цветов. В служебных документах стало мелькать словосочетание "по схеме БЧБ". Людей с бело-красно-белыми шторами, в одежде с элементами БЧБ стали привлекать к административной ответственности, наказывать штрафами и сутками.