Александр Ярошук: Благими пожеланиями дорога в ад мостится

Об этом свидетельствует и тот факт, что в прошлом году на президентских выборах главным доверенным лицом А.Лукашенко был тот же Михаил Орда. Немалый резонанс вызвало и его выступление на недавнем Всебелорусском народном собрании (хотя по настоящему народным это мероприятие нельзя назвать).





Александра Ярошука. «Народная Воля» попросила прокомментировать бесславную речь Орды председателя Конфедерации демократических профсоюзов





Михаил Орда





Михаил Орда:

– Сохранение рабочих мест и заработная плата – основные и главные темы для профсоюзов. Поэтому в первую очередь в своем выступлении я хочу заявить о том, что под громкие лозунги и популистские обещания, а по своей сути – провокаторскими действиями белорусов хотят лишить стабильной работы и стабильной зарплаты.





Именно на это направлены экономические санкции Евросоюза против белорусских предприятий.





Самое парадоксальное, что западные политики громко говорят о правах людей и при этом сами грубейшим образом нарушают права граждан нашей страны. В резолюциях Организации Объединенных Наций не раз было подчеркнуто, что санкции – это ограничение права на труд. И что ни одна страна мира или группа стран не имеют права применять экономические или политические ограничительные меры с целью добиться подчинения себе другого государства.





Но именно это делают сегодня европейские чиновники. По сути, это узурпация международного права. То есть фактически мы видим, что происходит подрыв и демонтаж основополагающих правил мирового порядка, которые вырабатывались десятилетиями.





И мы понимаем, что вот так – абсолютно без каких-либо оснований – санкции могут быть введены в отношении любых предприятий.





Александр Ярошук





Александр Ярошук:

– Если послушать Орду, то может сложиться впечатление, что ЕС ввел санкции против всей экономики нашей страны, что они затрагивают интересы всех предприятий и всех работников. На самом деле это взвешенные меры, введенные против отдельных предприятий («Амкодор», МЗКТ, Главное хозяйственное управление Управления делами президента).





Эти предприятия отнесены к так называемым кошелькам режима. С точки зрения ЕС, они несут ответственность за финансирование аппарата насилия, осуществляющего жестокие расправы над белорусским народом. Эти меры вообще нельзя назвать экономическими санкциями. ЕС пока ограничился тем, что послал четкий сигнал руководителям отдельных предприятий – прекращайте финансировать аппарат насилия и направляйте эти средства на нужды собственных предприятий, в том числе и на повышение заработных плат своих работников.





Руководителю ФПБ следовало обвинять не ЕС в бедах белорусских рабочих, а адресовать властям эти вопросы. Почему вот уже 10 лет не растут в стране зарплаты? Почему всё острее становятся проблемы занятости, больше работников увольняется, чем принимается на работу? Почему всё больше наших соотечественников вынуждены в поисках работы уезжать в качестве трудовых мигрантов в другие страны? Нигде, ни разу за последние 18 лет руководство ФПБ даже не попыталось предъявить претензии власти, повинной в том, что белорусы лишаются и стабильной работы, и достойной зарплаты.





Михаил Орда:

– И при этом из-за рубежа нам цинично говорят о том, что якобы санкции введены по требованию самих работников.





Мы видим, что это абсолютная и откровенная ложь.





Более миллиона человек за совсем короткий промежуток времени подписались под открытым письмом против действий и санкций Европейского Союза. Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам.





Александр Ярошук:

– Вероятно, ответ Михаилу Орде дали рабочие ОАО «Гродно Азот». Менее 500 членов независимого профсоюза предприятия без всякого давления на работников собрали 1350 подписей против так называемого Всебелорусского народного собрания. В то время как более 5 тысяч членов провластного профсоюза ФПБ под давлением на работников собрали всего 165 подписей против санкций ЕС. Это всё, что белорусам надо знать об отношении рабочих и к ВНС, и к санкциям ЕС.





Рабочие понимают, чем вызваны и против кого направлены на самом деле санкции Европейского Союза. А что касается более миллиона собранных ФПБ подписей, то мы знаем, какие там мастера их рисовать. На прошлогодних президентских выборах провластные профсоюзы устами Михаила Орды объявили о собранных 2 миллионах подписей, хотя все знают, как они собирались и насколько эта цифра соответствует действительности.





Михаил Орда:

– Мы уже направили открытое письмо и собранные подписи в Совет Европейского Союза. И Евросоюз не имеет права отмахнуться от мнения людей.





Мы будем добиваться, чтобы незаконные решения Евросоюза были отменены. И в целом будем поднимать на международных площадках вопрос о том, что никто в мире не имеет права принимать подобные необоснованные дискриминационные меры. И тем самым лишать людей рабочего места и заработка.





Александр Ярошук:

– ФПБ затеяла авантюру, которая может вылезти ей и власти боком. Миллион с лишним сфальсифицированных, полученных под принуждением подписей работников убедят международное сообщество только в том, насколько катастрофической стала ситуация с правами трудящихся в Беларуси.





Дело может прийти к тому, что МОТ, которая 20 лет считает Беларусь одной из самых проблемных в мире стран, будет вынуждена ужесточать свою политику в отношении правящего режима. Сейчас мы совместно с Международной конфедерацией профсоюзов (я являюсь вице-президентом МКП) готовим жалобу в МОТ. Не вдаваясь в детали последствий ее рассмотрения, как член Административного совета МОТ скажу, что МОТ может принять самые радикальные решения, предусмотренные ее уставом. Беспрецедентность насилия, в том числе в отношении работников, увольнения, судебные расправы над бастующими рабочими дают на это все основания.





Михаил Орда:

– Остановлюсь также на важных вопросах внутренней повестки, которые поднимались трудовыми коллективами при подготовке к Всебелорусскому народному собранию.





Пути решения многих проблемных вопросов, которые сегодня волнуют людей, обозначены в проекте Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы. При этом в программе отражены интересы всех категорий людей и всех отраслей экономики.





Вместе с тем есть вопросы, которые считаю необходимым обсудить.





Эффективная и стабильная занятость людей.





Сегодня абсолютное большинство нанимателей используют контрактную форму найма.





Мы считаем, что надо шире применять бессрочные трудовые договоры. В первую очередь для добросовестных работников. Для человека это будет хорошей мотивацией и дополнительным стимулом в работе. Даст уверенность в завтрашнем дне. И, что немаловажно, будет способствовать укреплению трудовых коллективов. Поэтому мы предлагаем четко прописать в законодательстве, в каких случаях наниматель обязан будет заключать с работником именно бессрочный трудовой договор.





Александр Ярошук:

– Не прошло и 20 лет, как до носителей идеологии бесправия трудящихся в лице руководства ФПБ дошло, что бессрочный трудовой договор лучше срочного. Переводя трудящихся на временные условия найма, власть целенаправленно лишала работников мотивации и стимулов к работе, уверенности в завтрашнем дне, превращала их, по сути, в крепостных, в рабов. И помогала власти надеть на рабочих рабские оковы срочных трудовых контрактов ФПБ.





Превращение Беларуси в страну временной занятости привело к губительным последствиям и для трудящихся, и для экономики в целом. Это стало драмой для целого поколения трудящихся, тормозом в развитии экономики, одной из причин низкой ее эффективности. Поэтому нужно безотлагательно переводить не избранных, как предлагает Михаил Орда, а всех работников на бессрочные договоры. В Беларуси не должно быть места рабству и крепостничеству.





Михаил Орда:

– При формировании пенсии должны учитываться результаты труда человека.





Президент в своем вступлении поднимал эту тему. И мы в целом согласны с озвученными подходами.





Но в этом вопросе есть еще несколько принципиальных моментов, которые требуют своего решения.





В первую очередь это касается подходов по определению величины пенсии. Действующая система не в полной мере учитывает результаты и эффективность труда человека.





Приведу пример. Есть два работника завода. Один всю жизнь учится, повышает свою квалификацию, разряд. Работает от темна до темна. А второй, как говорят, особо не напрягается: и образования нет, и работа непыльная. А разница в пенсии у них – 100 150 рублей. Хотя заработная плата, пенсионные отчисления и, соответственно, накопления у них отличаются в несколько раз.





Или еще один момент. По достижении пенсионного возраста человек продолжает трудиться. Соответственно, отчисляет и накапливает пенсионные взносы. Но пенсию ему не перерассчитывают. Люди обращаются и говорят, что это несправедливо! Мы уже направили правительству свои предложения по совершенствованию пенсионной системы. И считаем, что эту тему нельзя откладывать в долгий ящик. Ее надо детально обсудить, выслушать мнения людей и принимать решения, направленные на установление более справедливых подходов.





Александр Ярошук:

– Суть предложений Орды сводится к тому, чтобы усовершенствовать нынешнюю пенсионную систему, сделать ее более справедливой. Но ее невозможно ни усовершенствовать, ни сделать более справедливой. К тому же в критическом положении находится ФСЗН, на рост пенсий средств в фонде нет. Стране безотлагательно необходимо осуществлять пенсионную реформу. Надо вводить в действие помимо солидарной накопительную систему формирования пенсий. Это позволит уйти от уравнительности пенсионного обеспечения и повысит мотивацию работника заработать себе достойную пенсию.





Но пенсионную реформу невозможно провести в отрыве от реформирования экономики в целом, обеспечения ее эффективности и конкурентоспособности. Беларусь столкнулась с системным кризисом, и выйти из него возможно только путем системных реформ всех сфер жизнедеятельности государства. Чего правящий режим и примкнувший к нему Михаил Орда признавать не желают.





Михаил Орда:

– Ведомства должны системно работать на упреждение роста цен.





Еще один важный вопрос – ценообразование. Эта тема находится под постоянным вниманием профсоюзов. В прошлом году мы инициировали введение мер по регулированию цен на социально значимые товары. Это дало свой эффект по ограничению роста цен.





Вместе с тем сегодня есть и отдельные проблемные моменты.





Прежде всего, это стоимость лекарств. Наш мониторинг показал, что только за январь цены на многие лекарства выросли. Пять, десять процентов и выше.





Да, где-то есть и объективные причины: повышение закупочных цен, налога на добавленную стоимость. Но давайте говорить прямо: есть и спекулятивный фактор.





Сейчас очень модно прикрывать рост цен, как говорят сами поставщики и продавцы, ожиданием каких-то рисков, возможных убытков. Как это определяется и высчитывается – абсолютно не понятно. И, самое главное, кто вернет людям деньги, если так называемые риски не подтвердятся? Мы понимаем, что крайними в таких случаях останутся, как правило, люди.





В связи с этим, предлагаем ввести дополнительное ограничение на рост цен на наиболее востребованные лекарства. По крайней мере в период роста вирусных заболеваний. Это необходимо сделать, чтобы не было различного рода спекуляций на повышенном спросе.





В целом в вопросе цен хочу отметить следующее. Лекарства, коммуналка, продукты – за все это человек платит из одного кошелька. Поэтому все ведомства должны системно работать на упреждение роста цен. А не бить, как говорят в народе, по хвостам, когда они уже выросли. И, самое главное, все решения в этом вопросе должны приниматься с учетом динамики реальных доходов людей. Поскольку уровень цен во многом определяет и уровень жизни наших граждан.





Александр Ярошук:

– Конечно, председатель ФПБ не мог не упомянуть об одном из главных своих занятий – о регулировании цен. Правда, цены его слушаться не хотят, чем больше он с ними борется, тем быстрее они подрастают. Но, похоже, Орда свято верит в действенность административного контроля над ценами и не намерен сдаваться.





Что означает одно – цены в стране будут ползти вверх. Ибо причина их роста не в отсутствии административного контроля, а в неэффективной, убыточной экономике. Она и генерирует рост цен на товары, в том числе на продукты питания. Но на упоминание об истинной причине их роста наложено табу, и Михаилу Орде ничего не остается, как вслед за властью повторять мантры, что ценам можно приказать стоять на месте.





Михаил Орда:

– В истории нашего государства было немало сложных периодов. Но

все вопросы и все проблемы мы всегда решали только вместе и сообща. Так

было во время войн, которых было немало в нашей истории, во время

становления нашего государства. И сегодня те вопросы и угрозы, которые

ставит перед нами жизнь, мы сможем преодолеть только в том случае, если

будем едины. Мы все живем в одной стране. Мы все – это наша Беларусь. И

никому нельзя дать возможности нас разобщить и разъединить.





Александр Ярошук:

– Интересно было бы узнать, что стоит за призывом Михаила Орды

быть едиными. Кто с кем должен объединяться – репрессирующие с

репрессированными, насильники с жертвами насилия?





Нет иного пути к объединению белорусов, кроме как прекращать

жестокое насилие над народом, проявить власти ответственность и начать с

его представителями диалог о поиске путей выхода из острого политического

кризиса. Иначе все призывы Орды и ему подобных мудрецов к единству

белорусского народа останутся благими пожеланиями. А ими, как известно,

сегодня для белорусов дорога в ад мостится…



