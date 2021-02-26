Александр Пыльченко





"Мингорсуд... отказался отменять решение Минюста о прекращении адвокатской лицензии Александра Пыльченко. Представителей Минюста не было, возражений на апелляционную жалобу от них не поступило, но апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, в котором наши аргументы были просто проигнорированы и не опровергнуты, вступило в силу", - написал Лаевский.





Как сообщалось, пишет interfax.by, адвокат экс-претендента на пост президента и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Александр Пыльченко был лишен лицензии в октябре прошлого года.





Поводом стал его правовой комментарий в СМИ о спектре полномочий должностных лиц прокуратуры и других государственных органов.