Мингорсуд оставил в силе решение о лишении лицензии одного из адвокатов Бабарико
Минский городской суд не стал отменять решение о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко, который представлял интересы экс-претендента на пост президента Беларуси и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский.
Александр Пыльченко
"Мингорсуд... отказался отменять решение Минюста о прекращении адвокатской лицензии Александра Пыльченко. Представителей Минюста не было, возражений на апелляционную жалобу от них не поступило, но апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, в котором наши аргументы были просто проигнорированы и не опровергнуты, вступило в силу", - написал Лаевский.
Как сообщалось, пишет interfax.by, адвокат экс-претендента на пост президента и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Александр Пыльченко был лишен лицензии в октябре прошлого года.
Поводом стал его правовой комментарий в СМИ о спектре полномочий должностных лиц прокуратуры и других государственных органов.
20:05 26/02/2021
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