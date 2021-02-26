Обвинение запрашивало срок в два раза меньше. Его признали виновным по статье 188 Уголовного кодекса. Дело рассмотрел судья Дмитрий Остапенко. Гособвинение представлял Зубик.





"Довел информацию до неограниченного круга лиц"

Александра Агрейцовича обвинили в том, что он "оклеветал" представителей избирательной комиссии во время выборов в Палату представителей в 2019 году — 12 сотрудниц школы №187 г. Минска (избирательный участок — пять жилых домов по улице Веры Хоружей).





А именно — опубликовал на своем youtube-канале "Дневники наблюдателя" в мае 2020 года якобы заведомо ложные сведения о членах избирательной комиссии, которые порочат их честь и достоинство.





Среди так называемых потерпевших — Марина Бегунова, Марина Досько, Анжелика Златина, Светлана Клебанова, Ирина Кучук, Инна Мазур, Людмила Миронович, Элла Новикова, Елена Пожиток, Виталина россиянин, Ольга Сецкая, Жанна Славникова.





В видео Агрейцович отметил, что они являются фальсификаторами выборов и в период досрочного голосования совершили подделку документов. Этим он "довел информацию до неограниченного круга лиц". Видео просмотрели более пяти тысяч раз.





Александр Агрейцович. О ходе судебного дела " Весне " рассказал





Свидетеля защиты предупредили о заседании за полтора часа до его начала

На второе заседание пришли только две потерпевшие по делу: Кучук и Миронович. Часть потерпевших — Сецкая, Златина — написали заявления о рассмотрении уголовного дела в их отсутствие.





После озвучивания их свидетельств Александр Агрейцович подал ходатайство вызвать их в суд, однако оно было отклонено. В суд также не были вызваны свидетели — сторонние наблюдатели с участка, сотрудники школы, которые во время кампании фиксировали, что выборы проходят без нарушений.





Единственного свидетеля со стороны защиты — наблюдателя на участке — предупредили о заседании за полтора часа до его начала. Она подтвердила расхождения в данных комиссии и наблюдателей.





"Негативный подтекст"

В материалах дела — пять томов на полторы тысячи страниц. Среди них — допросы потерпевших, свидетелей, заявления наблюдателей, а также результаты экспертиз — психологической, компьютерной, баллистической.





Словам в ролике была дана оценка, согласно судебно-лингвистической экспертизе: она определила, что лексема "бандиты-фальсификаторы" несет негативный подтекст, оскорбления экспертиза не нашла.





Александр опубликовал видео в свой день рождения, наверное, поэтому к материалам дела были приобщены опросы всех людей, которые поздравляли его с праздником: в том числе, бабушки и дедушки.





Нет состава преступления

Защитник Александра Агрейцовича уверен, что состава преступления по делу нет: клевета подразумевает сознательно ложные свидетельства, а обвиняемый неоднократно уведомлял комиссию о выявленных им разночтениях.





Он также обратил внимание на ошибочные данные в протоколах, которые потом списали на технические ошибки. Адвокат подчеркнул, что несмотря на то, что избиратели участка — жители среднестатистических домов, — из 944 человек, имеющих право голоса, на досрочном голосовании в четверг свой выбор сделали 158 человек.





Учитывая, что работу вели только два члена комиссии, а кабинка для голосования была одна, такое количество избирателей должно было создать ажиотаж — однако его не наблюдалось.





Последнее слово

Александр Агрейцович в последнем слове вину не признал. "На момент моего участия в кампании в качестве наблюдателя, как и на момент снимков видео, я уверен, что выборы сфальсифицированы, — подчеркнул он. — 11 человек из комиссии потом были в комиссии по президентским выборам: по их данным, на парламентские выборы в основной день пришло больше людей, чем на президентские — о чем тут говорить.





Администрация уничтожила единственные документы, которые подтверждали фальсификацию на выборах: списки избирателей, имеющих право голоса".