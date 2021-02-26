Поротников: Это похоже на выведение Виктора Лукашенко из-под удара
Отставка старшего сына Лукашенко с поста помощника президента может объясняться желанием отца вывести его из-под удара, заявил «Белорусскому партизану» руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.
26 февраля Виктор Лукашенко вместо отца был "избран" президентом Национального олимпийского комитета (НОК), где он уже работал вице-президентом.
Одновременно Александр Лукашенко заявил о старшем сыне: «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Интересно, что полтора года назад, в ноябре 2019 года, когда Виктор пришел на работу в НОК, его отец придерживался другой позиции.
Заикнувшись о том, что нужно еще будет подумать, стоит ли Виктору совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности, Александр Лукашенко тут же дал понять, что не будет против этого:
«Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами».
Так что же изменилось за эти полтора года?
«Это кадровое решение похоже на выведение Виктора Лукашенко из-под удара», – заявил «Белорусскому партизану» Андрей Поротников.
Он пояснил: «Старший сын Лукашенко покидает должность, которая давно ассоциировалась с его фамилией. Это привлекало повышенное внимание и не всегда это внимание идет в плюс, чему свидетельство попадание под санкции (Виктор Лукашенко попал в санкционный список ЕС – прим.). С другой стороны, у Виктора Лукашенко появляется статусная должность в виде главы НОК».
Поротников обратил внимание, что как помощник президента старший сын правителя обладал немалыми возможностями: «У помощника есть свой штаб в отличие от советника».
Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog констатировал: «Для Виктора Лукашенко это, безусловно, понижение с точки зрения сжатия его возможностей. Возможно, это вынужденный ход с целью вывести его из-под удара».
"Белорусский партизан"
17:04 26/02/2021
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