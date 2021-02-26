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Поротников: Это похоже на выведение Виктора Лукашенко из-под удара

Отставка старшего сына Лукашенко с поста помощника президента может объясняться желанием отца вывести его из-под удара, заявил «Белорусскому партизану» руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Поротников: Это похоже на выведение Виктора Лукашенко из-под удара
26 февраля Виктор Лукашенко вместо отца был "избран" президентом Национального олимпийского комитета (НОК), где он уже работал вице-президентом.

Одновременно Александр Лукашенко заявил о старшем сыне: «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями». 

Интересно, что полтора года назад, в ноябре 2019 года, когда Виктор пришел на работу в НОК, его отец придерживался другой позиции. 

Заикнувшись о том, что нужно еще будет подумать, стоит ли Виктору совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности, Александр Лукашенко тут же дал понять, что не будет против этого: 

«Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами».

Так что же изменилось за эти полтора года? 

«Это кадровое решение похоже на выведение Виктора Лукашенко из-под удара», – заявил «Белорусскому партизану» Андрей Поротников. 

Он пояснил: «Старший сын Лукашенко покидает должность, которая давно ассоциировалась с его фамилией. Это привлекало повышенное внимание и не всегда это внимание идет в плюс, чему свидетельство попадание под санкции (Виктор Лукашенко попал в санкционный список ЕС – прим.). С другой стороны, у Виктора Лукашенко появляется статусная должность в виде главы НОК».

Поротников обратил внимание, что как помощник президента старший сын правителя обладал немалыми возможностями: «У помощника есть свой штаб в отличие от советника».

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog констатировал: «Для Виктора Лукашенко это, безусловно, понижение с точки зрения сжатия его возможностей. Возможно, это вынужденный ход с целью вывести его из-под удара».
"Белорусский партизан"
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